Az ország erőforrás-tartaléka vidéken van, de tovább erősödött a városok elszívó ereje

– Magyarország erőforrás-tartaléka vidéken van, és erre építenünk kell – jelentette ki a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium parlamenti államtitkára csütörtökön, a témában tartott budapesti tanácskozáson. Latorcai Csaba a Századvég szervezte Vidék konferencia 2025 elnevezésű rendezvényen tartott előadásában arról beszélt: számos kutatás mutatott rá arra, hogy igazából az ország erőforrás-tartaléka vidéken van.

Szerinte ugyanakkor miközben mindenki szinte evidenciaként tekint arra, hogy a valódi potenciál a vidékben rejtőzik, aközben az elmúlt évtizedekben tovább erősödött a városok elszívó ereje.

Az államtitkár azt mondta: ha a vidék elnéptelenedik, az azt eredményezi, hogy nem fogjuk tudni az erőforrás-tartalékainkat felhasználni, az pedig versenyképességünk csökkenését okozná. – Ennélfogva tehát szakítani kell a város–vidék megkülönböztetéssel, és egy olyan fejlesztési rendszert kell kialakítani, amely egységben kezeli a várost és a hozzá tartozó várostérséget – hangsúlyozta, majd kiemelte:

meg kell keresni minden térség számára azokat a pontokat, amelyek mentén a másik térséghez képest kitörés, fejlődést lehet elérni.

Elmondta: az új területpolitika alapját az úgynevezett térhasználat-alapú megközelítés adja, és a fókusz – összhangban azzal, hogy az ország tartaléka a vidéken található – alapvetően a kis- és középvárosok köré fókuszálódik, beleértve a kis- és középvárosok gazdasági térségét is.

A Területfejlesztési Alappal az idei évben 65 milliárd forint, a következő évben is legalább ekkora összeg áll majd rendelkezésre – közölte.

Latorcai Csaba elmondta, a forrást egy új típusú program és gondolkodás mentén osztják fel, aminek a lényege az, hogy ne Budapestről, hanem a helyben élők mondják meg, mire van szükségük. Az államtitkár ismertette a Versenyképes járások program eddig eredményeit, majd úgy fogalmazott: „együtt, egymással együttműködve, város és vidék, politikai és gazdasági szereplők, együttműködve a helyi lakosokkal, meg tudjuk teremteni Magyarország 21. századi térségi alapú fejlődésének alapjait.”