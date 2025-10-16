Vidék Konferencia 2025Latorcai Csabavidék

Az ország erőforrás-tartaléka vidéken van, de tovább erősödött a városok elszívó ereje

Mindenki szinte evidenciaként tekint arra, hogy a valódi potenciál a vidékben rejtőzik, aközben az elmúlt évtizedekben tovább erősödött a városok elszívó ereje – erről beszélt Latorcai Csaba a Századvég szervezte Vidék konferencia 2025 elnevezésű rendezvényen. Az államtitkár szerint szakítani kell a város–vidék megkülönböztetéssel, és egy olyan fejlesztési rendszert kell kialakítani, amely egységben kezeli a várost és a hozzá tartozó várostérséget.

2025. 10. 16.
– Magyarország erőforrás-tartaléka vidéken van, és erre építenünk kell – jelentette ki a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium parlamenti államtitkára csütörtökön, a témában tartott budapesti tanácskozáson. Latorcai Csaba a Századvég szervezte Vidék konferencia 2025 elnevezésű rendezvényen tartott előadásában arról beszélt: számos kutatás mutatott rá arra, hogy igazából az ország erőforrás-tartaléka vidéken van. 

Szerinte ugyanakkor miközben mindenki szinte evidenciaként tekint arra, hogy a valódi potenciál a vidékben rejtőzik, aközben az elmúlt évtizedekben tovább erősödött a városok elszívó ereje.

Az államtitkár azt mondta: ha a vidék elnéptelenedik, az azt eredményezi, hogy nem fogjuk tudni az erőforrás-tartalékainkat felhasználni, az pedig versenyképességünk csökkenését okozná. – Ennélfogva tehát szakítani kell a város–vidék megkülönböztetéssel, és egy olyan fejlesztési rendszert kell kialakítani, amely egységben kezeli a várost és a hozzá tartozó várostérséget – hangsúlyozta, majd kiemelte:

meg kell keresni minden térség számára azokat a pontokat, amelyek mentén a másik térséghez képest kitörés, fejlődést lehet elérni.

Elmondta: az új területpolitika alapját az úgynevezett térhasználat-alapú megközelítés adja, és a fókusz – összhangban azzal, hogy az ország tartaléka a vidéken található – alapvetően a kis- és középvárosok köré fókuszálódik, beleértve a kis- és középvárosok gazdasági térségét is.

A Területfejlesztési Alappal az idei évben 65 milliárd forint, a következő évben is legalább ekkora összeg áll majd rendelkezésre – közölte.

Latorcai Csaba elmondta, a forrást egy új típusú program és gondolkodás mentén osztják fel, aminek a lényege az, hogy ne Budapestről, hanem a helyben élők mondják meg, mire van szükségük. Az államtitkár ismertette a Versenyképes járások program eddig eredményeit, majd úgy fogalmazott: „együtt, egymással együttműködve, város és vidék, politikai és gazdasági szereplők, együttműködve a helyi lakosokkal, meg tudjuk teremteni Magyarország 21. századi térségi alapú fejlődésének alapjait.”

Borítókép: Latorcai Csaba, a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium parlamenti államtitkára (MTI/Soós Lajos)


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

