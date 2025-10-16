Bóka János figyelmeztett, vízválasztó lehet az EU ezen ciklusa

– A falu és a vidék nem megoldandó probléma, hanem érték, lehetőség és erőforrás – jelentette ki Bóka János európai uniós ügyekért felelős miniszter csütörtökön, a témában tartott budapesti tanácskozáson.

Bóka János a Századvég szervezte Vidék konferencia 2025 elnevezésű rendezvényen tartott előadásában azt mondta: a vidék az előbbi nézőpontból valamilyen módon hozzájárulhat, hozzásegíthet az Európai Unió (EU) versenyképességi kihívásainak a kezeléséhez is. Orbán Viktor miniszterelnök is azt mondta, hogy a falvakat nem leépíteni, hanem építeni kell – emlékeztetett a miniszer, majd kijelentette: „Magyarországnak nagy hagyománya és erőforrása a falu”.

Európának vissza kell szereznie gazdasági erejét

Elmondta, az európai kontinens gazdasági szerepe az utóbbi évtizedekben folyamatosan csökkent a globális piacon. Ha az EU meg akarja őrizni jóléti modelljét és a társadalmi stabilitást, illetve az ahhoz kapcsolódó politikai stabilitást és cselekvőképességet, akkor elengedhetetlen, hogy új növekedési pályára álljon és visszaszerezze a gazdasági erejét – hívta fel a figyelmet Bóka János. Emlékeztetett:

a versenyképességi válság gyökerei nem újkeletűek, legalább másfél-két évtizede tartó fokozatos folyamat eredménye az, amit ma tapasztalunk.

Mint kifejtette, statisztikailag először a 2000-es évek közepén vált kimutathatóvá a „versenyképességi szakadék, a versenyképességi olló növekedése” az EU és az Egyesült Államok, illetve Kína között. Ez egybeesett az EU nagy bővítésével, és a nyugat-európai társadalmakban ez a kettő valamilyen módon, „nemcsak időben, hanem fokozatiság szempontjából is összekapcsolódott”. Ez indokolhatja azt a hosszú ideig tartó bővítési apátiát, ami önmagában és az EU számára egy kihagyott versenyképességi lehetőség – mondta. Bóka János rámutatott:

az uniós vállalatok háromszor magasabb villamosenergia-árat fizetnek mint Amerikában, földgáz esetében négyszeres az árkülönbség.

– Az uniós tőkepiac széttagolt, az innovációt gyakran túlzott szabályozás gátolja, és hiányzik az a vállalkozói bátorság, ami új technológiai óriásokat teremthetne – mondta a miniszter. Hozzátette a válságnak az egyik legaggasztóbb kísérőjelensége az európai demográfiai hanyatlás.