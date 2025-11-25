Rendkívüli

Nem mondott le, nem rúgták ki: Marco Rossi maradt a szövetségi kapitány

POLIP EgyesületGyurcsány FerencGulyás GergelyeseménysorozatMagyar Péter

Meglepő helyen bukkant fel Gulyás Gergely

A Miniszterelnökséget vezető miniszter beszélt a 2026-os országgyűlési választásokról, a Fidesz és a Tisza Párt esélyeiről, valamint Magyar Péter pártjának programjáról.

Magyar Nemzet
2025. 11. 25. 18:16
Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter a POLIP Egyesület estjén (Forrás: Facebook/ Gulyás Gergely)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

– A Polip Egyesület Választási est sorozatának első rendezvényén a részt vevő fiatalok egyedülálló lehetőséget kaptak arra, hogy közvetlenül és szabadon kérdezhessék Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető minisztert – derült ki a Politikai Ifjúsági Parti közleményéből. 

A miniszter a közösségi médiában posztolt bejegyzéséből emellett kiderült, hogy az eseményen Gulyás Gergely miniszter beszélt a 2026-os országgyűlési választásokról, a Fidesz és a Tisza Párt esélyeiről, valamint Magyar Péter pártjának programjáról. Kiemelte, 

a Tisza Pártnak az a szándéka, hogy az elképzeléseiről és terveiről ne tudjunk semmit. Tehát az a mondat, miszerint bizonyos kérdésekről »a választásokig ne beszéljünk, azután majd bármit meg lehet tenni«, a magyar politikában még talán Gyurcsány Ferenc őszödi beszédét is felülmúlja

– szögezte le Gulyás Gergely.

Borítókép: Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a Polip Egyesület estjén (Forrás: Facebook/Gulyás Gergely)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekgazember

Áldás...

Bayer Zsolt avatarja

Micsoda áldás, hogy ezek a középkorból itt maradt barbárok átjöttek Európába.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu