Meglepő helyen bukkant fel Gulyás Gergely

– A Polip Egyesület Választási est sorozatának első rendezvényén a részt vevő fiatalok egyedülálló lehetőséget kaptak arra, hogy közvetlenül és szabadon kérdezhessék Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető minisztert – derült ki a Politikai Ifjúsági Parti közleményéből.

A miniszter a közösségi médiában posztolt bejegyzéséből emellett kiderült, hogy az eseményen Gulyás Gergely miniszter beszélt a 2026-os országgyűlési választásokról, a Fidesz és a Tisza Párt esélyeiről, valamint Magyar Péter pártjának programjáról. Kiemelte,

a Tisza Pártnak az a szándéka, hogy az elképzeléseiről és terveiről ne tudjunk semmit. Tehát az a mondat, miszerint bizonyos kérdésekről »a választásokig ne beszéljünk, azután majd bármit meg lehet tenni«, a magyar politikában még talán Gyurcsány Ferenc őszödi beszédét is felülmúlja

– szögezte le Gulyás Gergely.