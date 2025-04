Pottyondy Edina megbukott, az erdélyi magyarok nem vevők a vérlázító poénjaira

Ezért telesírta az internetet, hogy ő persona non grata Erdélyben, mert az a fránya Orbán-janicsárok ellehetetlenítik, akadályozzák a fellépéseit:

„Borzasztóan dühös vagyok. Az erdélyi stand-up turnémat eddig már két városban lehetetlenítették el a Fidesz helyi janácsirjai. (…) Verekedéssel, balhéval, tojásdobálással fenyegetőznek. (…) A polgárháborút sikerrel vitte Orbán Viktor Erdélybe is. Sikerrel fordítja szembe a magyart a magyarral, a székelyt a székellyel, a határon túlit az anyaországival. Remegek a dühtől, ha arra az ostoba keménykalapos butaságra gondolok, hogy a karmelitából hergelt erdélyi fideszesek az ellenséget Sebestyén Balázsban látják meg bennem. És a hangnemtől, ami jól illeszkedik a poloskázó főnökükhöz, például, hogy »Tekenyőt a belemnek hozzanak-e?« Hát egyen meg benneteket a medve, buzik! (…) De akárhogy is, megyek, csinálom, amíg lehet. Ez az én hazám is. Ez az én közönségem is. Aljas gazemberek, nem félemlítetek meg!”