Orbán Viktor esete a TrollFocival: ez az ajándék nagy durranás

A TrollFoci oldal amellett, hogy görbe tükröt állít a magyar labdarúgás elé, évek óta hirdet jótékonysági árveréseket. Ezeken az akciókon már több millió forintot sikerült összegyűjteniük a rászorulóknak. Az árverésre bocsátott relikviákat saját maguk szerzik be, ha megkeresnek valakit, akkor az illető szívesen áll be a kezdeményezés mögé, és továbbra is várják mindenkitől a felajánlásokat.

Orbán Viktor egy értékes Real-mezzel támogatja a TrollFoci jótékony akcióját Fotó: TrollFoci

Igazi ritkaságot hozott a miniszterelnök

Néhány hónappal ezelőtt többek közt Orbán Viktornak is írt az oldal jótékonysági nagykövete, Németh András egy levelet, amiben arra kérte a miniszterelnököt, hogy ha lehetősége van, akkor támogasson egy jótékonysági eseményt valamilyen személyes relikviával. A miniszterelnök örömmel fogadta a felkérést, és szombaton a Ziccer Sportbárba egy igazán értékes mezzel érkezett.

– Tudtuk, hogy a miniszterelnök szereti a labdarúgást, ezért gondolt arra Németh András barátunk, hogy megkeresi őt. András egyébként az árveréseink motorja, ő az, aki hatalmas lelkesedéssel tervezi és szervezi az akciókat.

Orbán Viktor egy olyan mezt ajánlott fel, amiből talán csak egy-két darab létezik. Szalai Ádám hosszú ujjú Real Madrid-mezét hozta magával, amit neki dedikált Ádám

– mondta lapunk Nagy Frigyes, a TrollFoci oldal egyik szerkesztője.

A mezt az Egy Lépéssel Több Alapítvány javára árverezik majd el. Győrfi Pál, az Országos Mentőszolgálat szóvivője, az alapítvány nagykövete a mez átadásakor meg is köszönte a miniszterelnöknek és a TrollFocinak a felajánlást.

Egy villanás döntő lehet a törökök ellen

Orbán Viktor a mez átadása után még közel két órát beszélgetett a labdarúgásról a TrollFoci szerkesztőivel. A kormányfő elárulta, hogy az egyik legnagyobb kedvence az 1966-os magyar válogatott, de szóba került az is, amikor a Felcsút színeiben 41 évesen gólt szerzett a Budafok elleni, 6-2-re megnyert bajnokin.

Természetesen a magyar–török meccsről is beszéltek. A miniszterelnök is bosszús volt az isztambuli eredmény miatt, de abban egyetértettünk, hogy a továbbjutás még kiharcolható a visszavágón. Azt mondta, hogy abban bízik, lesz olyan egyéni teljesítmény, olyan egyéni villanás, ami az A osztályban tartja a csapatot

– osztott meg részleteket a beszélgetésről Nagy Frigyes.

Az Orbán Viktor által adományozott mezt a TrollFoci oldalán teszik majd fel árverésre, és ott lehet licitálni majd rá.