Sándor Péter főszereplésével látható a Jó estét nyár, jó estét szerelem

Különös, szenvedéllyel teli történetet álmodott színpadra a Gyöngyösi Játékszín amatőr színészeinek közreműködésével Gyurosovits-Petheő Csilla, aki rendezésével a 21. században is fontos és aktuális kérdésekre keresi a választ. A megtörtént gyilkosságot feldolgozó Fejes Endre-regény, valamint az abból írt 1977-es zenés dráma a vígszínházi ősbemutató óta igazi klasszikussá vált. De vajon mit üzen a ma emberének csaknem ötven év távlatából?

Sándor Péter is szerepel az előadásban (Fotó: Benei László)

Az önmagát másnak – görög diplomatának – kiadó, lányokat szédítő fiú, Viktor, szinte alig különbözik a mostani fiataloktól. Tragédiája abban gyökerezik, hogy többnek akar látszani másoknál, és saját magával is el szeretné hitetni, hogy ő nem olyan, mint a környezetében élők. Célja eléréséhez pedig minden rendelkezésére álló eszközt bevet.

Nincs ez másként most, a filterek és influenszerek világában sem, ahol a hazug csillogás diktálja, hogy kik legyünk valójában.

Mindkét esetben felmerül a kérdés: hol marad vagy hová tűnik közben az ember, és mennyiben felelős a társadalom a következményekért?

A tragédiába torkolló történetet, amelyből nem hiányozhatnak sem a vidám, sem a meghökkentő pillanatok, Presser Gábor zenéje teszi teljessé. A dalszövegkonzultáns Sztevanovity Dusán volt.

Az újragondolt előadást 2023 júliusában mutatta be a Gyöngyösi Játékszín, a premier óta eltelt egy évben pedig a darab mit sem vesztett aktualitásából. Most a társulat ezzel a produkcióval indítja a nyarat, négy helyszínen mutatva be a Jó estét nyár, jó estét szerelmet.

A Fiú szerepében ezúttal is – csakúgy, mint az első előadáson – Sándor Péter látható, aki ismét megmutathatja egy másik arcát, hiszen a zenés darabokhoz képest nagyobb hangsúlyt kapó prózai jelenetek másfajta játékmódot kívánnak, mint az énekesi feladatok.