A bogárrajongók beveszik Óbudát

Az országos Beatles-találkozó házigazdája ezúttal is a Bits, a legautentikusabb hazai Beatles tribute zenekar, amely kétszer is színpadra lép: előbb a gombafejűek idén hatvanéves lemeze, A Hard Day’s Night dalait adja elő élőben, majd az esemény zárásaként a Beatles-életmű legismertebb darabjait játssza el korhű hangzással.

A rendezvény vendégfellépője az Uncle Parrot Lonely Heart Club Band lesz, amely 17 órakor a programot indítja. – Óriási megtiszteltetés, hogy idén elfogadta meghívásunkat és részvételi szándékát is jelezte Nick Wass, akinek vezetésével idén megtalálták Paul McCartney elveszett legendás első basszusgitárját, amely az első Beatles-albumokon hallható. Nick sok izgalmas részletet fog megosztani a kalandos történetről, és válaszol a rajongói kérdésekre is – mondta Derecskei Zsolt, az országos Beatles-találkozó fő szervezője, a Bits tagja.

Az ex-Beatle Höfner basszusgitárját egy furgonból lopták el 1972-ben, a hangszerre több mint ötven évvel később egy sussex-i ház padlásán akadtak rá a megtalálására Lost Bass néven szerveződött projekt munkatársai.

A basszusgitárt McCartney még a Beatles világhírűvé válása előtt, 1961-ben vásárolta Hamburgban, ahol a csapat hónapokon át különböző éjszakai klubokban zenélt. A hangszer végigkísérte pályafutását a Beatles-ben, olyan daloknál használta, mint például a Love Me Do vagy a She Loves You.

Mint utóbb kiderült, a Höfner 500-ast a tettesek annak idején eladták egy pub bérlőjének, a hangszer ezután került Sussex-be, ahol évtizedeken át pihent egy családi ház padlásán.

A hangszer ma többet ér, mint az eddigi rekordösszeg, amelyet árverésen hangszerért fizettek: ez Kurt Cobain gitárja volt, amelyért 2020-ban hatmillió dollárt fizettek.

A június 16-i országos Beatles-találkozón, a Kobuci Kertben lesz dalkitalálós kvízjáték is, a győztesek értékes ajándékkal gazdagodnak. Egy eredeti Höfner Beatles basszusgitár is gazdára talál a rendezvény szakmai támogatója, a világhírű Höfner Guitars felajánlásával. A rendezvényre a hat év alatti Beatles-rajongóknak díjmentes a belépés.