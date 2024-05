Kínosan bugyuta nevet erőltetettek volna a Karthago zenekarra

A Margitszigeti Szabadtéri Színpadon tartandó koncertre nem akármilyen minőségében készülhet a banda – ahogy azt Szigeti Ferenc az Origónak elmondta: most már hivatalosan is ők az a zenekar, amely a leghosszabb ideje változatlan felállásban együtt zenél, miután erről már egy oklevelet is kaptak a Magyar Rekordok Társaságától a hazai Guinness-rekordról.