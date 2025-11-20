Rendkívüli

Hiába szabadult volna, börtönben marad az ukrán kémbotrány kulcsfigurája

BrüsszelUkrajnaEurópai Unióorosz-ukrán háború

Brüsszel továbbra is Ukrajna csatlakozása mellett érvel

Brüsszelben ismét előkerült Ukrajna csatlakozásának a kérdése, azonban most az Európai Bizottság védelmi biztosa tett meglepő kijelentéseket. Andrius Kubilius védelmi biztos szerint az EU-nak elemi biztonsági érdeke Ukrajna felvétele, végső soron pedig ez segíthet Oroszország, Belorusszia átalakításában.

Magyar Nemzet
2025. 11. 20. 16:59
Fotó: DURSUN AYDEMIR Forrás: ANADOLU
Andrius Kubilius, az Európai Bizottság védelmi és űrügyi biztosa is felszólalt Brüsszelben az EU bővítési fórumán. A politikus szerint jelenleg Ukrajna hadseregének van csak aktív harctéri tapasztalata, így az Európai Unió elemi érdeke az ukránok felvétele – írja az Origo.

Ukrajna felvétele továbbra is prioritás Brüsszel számára
Fotó: NICOLAS TUCAT/AFP

Jelenleg Európában két, csatában edzett hadsereg van: az orosz, amely sokkal erősebb, mint 2022-ben volt, és az ukrán. Készen állunk szembenézni egy csatában próbára tett orosz hadsereggel? Én ezért mondom, hogy nagy hiba lenne, ha nem állnának mellettünk jól integrált ukrán védelmi képességek

– jelentette ki Kubilius a fórumon.

A védelmi biztos azonban ennél is tovább ment, miután véleménye szerint Brüsszel végső célja, hogy Oroszországot és Fehéroroszországot átalakítása. Kubilius szerint ugyanis Európa nem élhet együtt örökké egy orosz autoriter rendszer fenyegetésével.

A védelmi biztos szerint az ukránok felvétele megváltoztathatja a helyzetet Európa azon részén, ennek pedig jelentős hatása lehet, és inspiráló példát mutathat Oroszország és Belorusszia társadalmának. 

 

Borítókép: Andrius Kubilius, az Európai Bizottság védelmi és űrügyi biztosa (Fotó: AFP)

 

