Brüsszel továbbra is Ukrajna csatlakozása mellett érvel

Andrius Kubilius, az Európai Bizottság védelmi és űrügyi biztosa is felszólalt Brüsszelben az EU bővítési fórumán. A politikus szerint jelenleg Ukrajna hadseregének van csak aktív harctéri tapasztalata, így az Európai Unió elemi érdeke az ukránok felvétele – írja az Origo.
Jelenleg Európában két, csatában edzett hadsereg van: az orosz, amely sokkal erősebb, mint 2022-ben volt, és az ukrán. Készen állunk szembenézni egy csatában próbára tett orosz hadsereggel? Én ezért mondom, hogy nagy hiba lenne, ha nem állnának mellettünk jól integrált ukrán védelmi képességek
– jelentette ki Kubilius a fórumon.
