Hiába szabadult volna, börtönben marad az ukrán kémbotrány kulcsfigurája

Harcosok KlubjaUkrajnaOrbán Viktor

Orbán Viktor: A brüsszeli nyomás egyre nő, mindenkire szükség van

Sűrű csütörtöki programjáról számolt be a Harcosok Klubja Facebook-csoportban a miniszterelnök, aki délelőtt Makovecz Imre emléke előtt tisztelgett a Műcsarnokban megnyílt kiállításon, délután a Fidesz elnökségi ülésére siet, este nyolckor pedig egy podcastbeszélgetésen vesz részt, amit élőben is követni lehet majd.

Magyar Nemzet
Forrás: Facebook2025. 11. 20. 14:05
„Hahó, Harcosok! Tegnap este háborúellenes aláírásgyűjtés Vácrátótón, Rétvári Bencénél. A brüsszeli nyomás egyre nő, mindenkire szükség van, aki békét akar! Bence száguld. Csak el ne bízza magát…” – írta a Harcosok Klubja Facebook-csoportban Orbán Viktor.

A miniszterelnök beszámolt arról is, hogy ma délelőtt a Műcsarnokban kiállítással tisztelegtek Makovecz Imre emléke előtt, aki ma lenne 90 éves.
„Gyönyörű kiállítással tisztelgünk a mester emléke előtt” – írta a kormányfő.

További csütörtöki programjairól ezt közölte: délután Fidesz-elnökségi. „Öt hónap van a választásig. Két út áll előttünk. A magyar, szuverenista: béke, biztonság, családtámogatás, édesanyák adómentessége, Otthon start, 13. és 14. havi nyugdíj, kkv-k támogatása. Ezek vagyunk mi. A Tisza a brüsszeli úton jár: támogatják a háborút, Ukrajna uniós tagságát és a bevándorlást. Adókat emelnének, a pénzt elvennék az emberektől és Ukrajnába küldenék”

– hívta fel a figyelmet.

Orbán Viktor elárulta, 20 órakor Van-e élet a halál után? címmel egy podcastbeszélgetésen vesz részt Bognár Györggyel és Hajdú B. Istvánnal. 

A beszélgetést élőben lehet majd követni a miniszterelnök közösségi oldalán.

Végezetül megjegyezte, állítólag a Tisza Párt balhéra készül ma Piliscsabán, ahol Menczer Tamás, a lázári úton járva nyílt fórumot tart majd. 

Meglátjuk, mit tud a szóvivő

 – tette hozzá Orbán Viktor. 

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök az első háborúellenes gyűlésen a győri Olimpiai Sportpark Multicsarnokában (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)


A Magyar Nemzet közéleti napilap konservatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bayer Zsolt
idezojelekTisza Párt

Dr. Vass

Bayer Zsolt avatarja

De most tényleg, ki csodálkozik?

