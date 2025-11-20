Orbán Viktor: A brüsszeli nyomás egyre nő, mindenkire szükség van

„Hahó, Harcosok! Tegnap este háborúellenes aláírásgyűjtés Vácrátótón, Rétvári Bencénél. A brüsszeli nyomás egyre nő, mindenkire szükség van, aki békét akar! Bence száguld. Csak el ne bízza magát…” – írta a Harcosok Klubja Facebook-csoportban Orbán Viktor.

A miniszterelnök beszámolt arról is, hogy ma délelőtt a Műcsarnokban kiállítással tisztelegtek Makovecz Imre emléke előtt, aki ma lenne 90 éves.

„Gyönyörű kiállítással tisztelgünk a mester emléke előtt” – írta a kormányfő.

További csütörtöki programjairól ezt közölte: délután Fidesz-elnökségi. „Öt hónap van a választásig. Két út áll előttünk. A magyar, szuverenista: béke, biztonság, családtámogatás, édesanyák adómentessége, Otthon start, 13. és 14. havi nyugdíj, kkv-k támogatása. Ezek vagyunk mi. A Tisza a brüsszeli úton jár: támogatják a háborút, Ukrajna uniós tagságát és a bevándorlást. Adókat emelnének, a pénzt elvennék az emberektől és Ukrajnába küldenék”

– hívta fel a figyelmet.

Orbán Viktor elárulta, 20 órakor Van-e élet a halál után? címmel egy podcastbeszélgetésen vesz részt Bognár Györggyel és Hajdú B. Istvánnal.

A beszélgetést élőben lehet majd követni a miniszterelnök közösségi oldalán.

Végezetül megjegyezte, állítólag a Tisza Párt balhéra készül ma Piliscsabán, ahol Menczer Tamás, a lázári úton járva nyílt fórumot tart majd.

Meglátjuk, mit tud a szóvivő

– tette hozzá Orbán Viktor.