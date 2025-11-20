Rendkívüli

Hiába szabadult volna, börtönben marad az ukrán kémbotrány kulcsfigurája

Lázár Jánosaláírásgyűjtésháborúellenes kampány

Lázár János: Ha ez a feltétel nem teljesül, az országnak nehezebb lesz fejlődni + videó

Magyarországnak békére van szüksége, anélkül nehezen tud fejlődni – erről beszélt Zalaszentgróton Lázár János. Az építési és közlekedési miniszter a lakossági fórumon arra biztatta a helyieket, írják alá a petíciót Brüsszel háborús tervei ellen.

Magyar Nemzet
2025. 11. 20. 11:33
– A mostani időszak nagy kérdése, hogy Európa a háború irányába, vagy a béke irányába halad – mutatott rá közösségi oldalára feltöltött videójában Lázár János. Az építési és közlekedési miniszter Zalaszentgróton tartott Lázárinfót, ahol mindenkit arra biztatott, írja alá a petíciót Brüsszel háborús tervei ellen. – Ennek a hazának békére van szüksége mindenképpen. Ha van békesség az országon belül és az országon kívül, akkor lehet gyarapodni, lehet fejlődni és lehet előre haladni. Egyébként nagyon nehéz lesz. Mi azt gondoljuk, hogy ez a fő kérdés – szögezte le.

Orbán Viktor még október elején a pesterzsébeti piacon jelentette be, aláírásgyűjtés indul Brüsszel háborús tervei ellen (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos)
Orbán Viktor még október elején a pesterzsébeti piacon jelentette be, aláírásgyűjtés indul Brüsszel háborús tervei ellen (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos)

Mint arról a Magyar Nemzet is beszámolt, Orbán Viktor október elején a pesterzsébeti piacon bejelentette: aláírásgyűjtés indul Brüsszel háborús tervei ellen. A miniszterelnök hangoztatta, újra meg kell mutassuk, hogy a magyar emberek nem kérnek a háborúból. – Ott leszünk minden városban és minden faluban, mert most minden békeszerető magyar emberre szükségünk van – hangsúlyozta Orbán Viktor.

Borítókép: Lázár János építési és közlekedési miniszter (Forrás: Facebook)


