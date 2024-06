Őrzöm a lángot – megjelent Fábián Zoltán első nagylemeze

– Megtisztelő, hogy olyan legendákkal dolgozhattam együtt a lemezen, mint Sáfár József vagy Juhász István. Személyes öröm számomra az is, hogy az egyik dalban a testvérem, Fábián Géza Attila szólózik, akivel együtt kezdtük a zenélést még a kétezres évek elején. Ez a lemez egy új kezdet eredménye, mely 2019-ben kezdődött és mostanra érett be. A dalok vegyesek, de jól tükrözik azt a zenei palettát, melyben szívesen tevékenykedem. Nem volt semmi erőlködés, igyekeztem úgy meghangszerelni a dalokat, ahogy az érzés kívánta, eltekintve mindenféle trendtől és sablontól – nyilatkozta a zenész, aki azt is elmondta, hogy a lemez különlegessége, hogy a stúdiómunkálatok során szándékosan hagytak benne a felvételekben olyan, ma már hibának számító elemeket, mint például a levegővétel vagy a gitár húrjának rezgése, mert szerinte ettől lesz eredeti és hiteles egy zene.



Az Őrzöm a lángot a marosvásárhelyi születésű gitáros, énekes, dalszerző első önálló nagylemeze. Forrás: Facebook

– Egy elég komoly fordulóponton mentem át az elmúlt évben, melyet elég jól tükröz a lemez szövegvilága. Úgy gondolom, az ember fel kell nőjön ahhoz, hogy a gondolatait nyíltan és cenzúrázatlanul ki tudja fejezni, én azt érzem, hogy most érkeztem el ehhez a ponthoz. Néhány versmegzenésítés is található a korongon, melynek szövegét Thököly Vajk szilágysági költő barátom jegyzi – tette hozzá Fábián Zoltán.