A sárkányok több ezer éve népesítik be az emberek képzeletvilágát, számos nép hagyományában kitüntetett szerepük volt, a magyar kultúrkör is bővelkedik sárkánylegendákban. Aki többet szeretne megtudni ezekről a lényekről, keresse fel a múzeumot a Sárkányok éjszakáján, ahol az alábbi programokon vehet részt:

Komodói varánusz csontváza a 220 év kincsei című kiállításon a Magyar Természettudományi Múzeumban a megnyitó napján, 2023. szeptember 14-én. Forrás: MTI/Lakatos Péter

16.00–22.00 – Kalandozás a sárkányok birodalmában

Őshüllők és dinoszauruszok, a földtörténeti múlt „sárkányai”

Az MTM őslénytani gyűjteménye bővelkedik dinoszauruszmaradványokban, melyeket szemtől szemben megcsodálhat, megérinthet az érdeklődő látogató. Ugyanakkor a földi élet színpadán nem csak a dinoszauruszok léptek fel, mint óriási őshüllők (pl. halgyíkok, álteknősök, repülőhüllők), ezek néhány látványosabb kövülete most szintén előkerül a régen nem mozgatott gyűjteményi fiókok mélyéről.

„Sárkánycsontok”

A sárkányszerű lényeket valószínűleg az egykor élt őslények csontmaradványai ihlették. A standon különféle ősmaradványokat mutatnak be, amelyek megfoghatók vagy megérinthetők lesznek. Egy kis fejtörő is vár a vállalkozó kedvű látogatókra. Mindegyik maradványhoz két címke fog tartozni, az egyiken egy sárkány neve, a másikon az ősmaradvány tényleges neve. Ezeket a címkéket kell a megfelelő maradványokkal összepárosítani.

Sárkány ellen sárkányfű?

A kérdés megválaszolásához a Süsü-mesékből jól ismert Sárkányfűárus kosarában találunk segítséget. Egyes sárkányfüvek ma eltűnőben lévő ritka, védett növények, míg másokat illóolajukért termesztenek, teaként, fűszerként használnak. A moldvai sárkányfűről a patikusnál hallhatunk, a sárkánygyümölcsöt már áruházakban is megvehetjük, de vajon miért viselik nevükben a „sárkány” jelzőt? Egykor valóban varázsszerek lehettek sárkányok ellen? Mi köze a tárkonyos ragulevesnek a sárkányokhoz? Ezen az éjszakán ez is kiderül.

Ismerd meg a múzeum „sárkányait”!

Különleges hüllőket, köztük a komodói varánuszt és más egzotikus állatokat mutatnak be a Természettudományi Múzeum gyűjteményének anyagaiból. Fel lehet rajtuk fedezni a sárkányok jellegzetes vonásait, és meg lehet ismerni rajtuk keresztül, hogy milyenek lehettek volna a valódi sárkányok.

Vizek sárkányai

A tengerek sárkányszerű élőlényei, tengeri csigák, egyéb gerinctelenek, különleges halak láthatók ezen az estén, hogy általuk bepillanthassunk abba a különleges világba, amelyben a tengeri sárkányokról szóló legendák megszülettek.

Az ízeltlábúak világának apró sárkányai

Néhány igazán különleges sárkányszerű lénnyel is megismerkedhetnek a látogatók. Bemutatják a múzeum egyik legapróbb „sárkányát”, egy apró fürkészdarazsat a Sárkány-hegységből, a „sárkányfejű” lámpahordó kabócát, szitakötőket, egyéb érdekes sárkányszerű ízeltlábúakat. Találkozhat az érdeklődő igazi élő sárkányezerlábúakkal is, melyeket akár kézbe is vehet.

Sárkánykövek

Bár a legendák sárkányai az őslények világában találtak leginkább otthonra, azért az ásványokat sem hanyagolták el. Az érdeklődők az ásványtár asztalánál megismerkedhetnek az ókoriak sárkánykövével, és megcsodálhatják, milyen hegyes a sárkányfogkalcit. De azt is megtudhatják, hogyan került sárkányvér a higanybányába, valóban üveg-e a trónok harcának sárkányüvege, és hol lehet hazánkban rábukkanni.

Sárkányok két dimenzióban

Megismerhetjük a múzeumi könyvtár több száz éves könyveinek sárkányait, hogyan képzelték el őket a régiek, milyen történetek kötődtek hozzájuk. A könyvtári helyszín kézműves-foglalkozásán „megszelídítik” e csodás lényeket, s a végén minden látogató saját sárkánnyal térhet haza.

Mesék, legendák lényei

Ismerjük meg a magyar és más népek meséiben, legendáiban megjelenő „sárkányokat”, sárkányszerű mitikus lényeket!

A négyfejű sárkány

Családi kalandjáték, amely elrepít a mesék, mítoszok és fantasztikus birodalmak világába.

Kelta, szarmata és nomád sárkányok a Kárpát-medencében