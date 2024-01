Sárkányszelídítés élőben

Ha olyan ifjúsági animációs filmet kellene mondanunk a közelmúltból, amelynek középpontjában a hűség és a barátság áll, biztosan sokan emlegetnék az Így neveld a sárkányodat sorozat mozifilmes epizódjait. A Dean DeBlois rendezésében filmre vitt, DreamWorks stúdiónak köszönhető viking mese számos kisebb és nagyobb gyereket varázsolt már el 2010 óta, majd megjelent a könyvsorozat is mellé, illetve az elszántabbak a Netflixen is megtalálhatták 2015-től az animációs sorozatot, melyben a Hibbant sziget hősei, Hablaty Harald és barátai szelídítik meg a sárkányokat, majd járják velük a vidéket különböző kalandokba keveredve.

Gerard Butler portréja (Fotó: AFP/NurPhoto/Gabriel Maseda)

A humorral és eredeti figurákkal teli sárkányos meséből szerencsére nem lehet kinőni: felnőtt nézőknek is ajánlható, és nemcsak a gyerekeik miatt a képernyő elé telepedő szülőknek. Nem véletlen, hogy számos díjra jelölték az egész estét moziváltozatokat is (többek között Golden Globe-díj, BAFTA-díj, sőt, mindhárom rész Oscar-jelöltést is kapott, közülük az első a legjobb animációs film- és filmzene kategóriában is, 2011-ben).

Hablatyot az élőszereplős filmben egyébként a tizenhét éves Mason Thames fogja alakítani, akit már ismerhetünk a Fekete telefon című horrorfilmből, szerelmét és egyben legjobb barátját, Astridot pedig a húszesztendős Nico Parker, aki a Dumbóban és a Last of Usban is szerepelt már, és nem mellesleg Thandiwe Newton lánya.

A 2025-re várható filmes alkotás az első animációs mozi történetét veszi majd várhatóan alapul. Az élőszereplős sárkánytörténet rendezője és forgatókönyvírója is Dean De Blois lesz, ráadásul az ikonikus zenét ez alkalommal is John Powell komponálja majd, akit az északi zeneszerzők, Sibelius és Grieg muzsikája is megihletett és aki a skandináv hangszerek közül is többet felhasznált a zenekari mű megírásakor (sípokat és Hardanger-hegedűt is például). Hangulata és ritmikája miatt pedig biztosan sokan kedvelték a Sigur Rós frontemberének, Jónsinak a filmhez írt dalait is (Stick and Stones, Where no one goes). Ami pedig a szereplőgárdát illeti, Gerard Butler, az ír származású színész a hírek szerint lelkesen csatlakozott a filmes stábhoz, hiszen Pléhpofa szerepében korábban hangját adta a viking falu vezetőjének. A Glasgow-ban született aktort elsősorban akciófilmjei miatt kedvelik vagy Az operaház fantomja filmváltozata kapcsán, de ezúttal új oldaláról ismerhetjük majd meg.

Cressida Cowell, aki a film alapjául szolgáló regényt írta, gyermekkorában sok időt töltött nyaranta a Belső-Hebridákon, a Skócia nyugati partjain elterülő szigeteken, ide tartozik például a természetjárók kedvence Skye, vagy Mull szigete is. Hablatynak és sárkánybajtársainak meséje valahol itt született tehát meg a családi nyaralások idején, nem véletlen, hogy a regénysorozat is igen terjedelmes: tizenkét kötetből áll. Bár vannak eltérések a könyvváltozattól, a történet rajongói bátran készülhetnek jövőre az újabb sárkányos kalandokra, ezúttal végre élőben!

Aki pedig addig sem akar felemelő sárkányélmény nélkül maradni, az idén májusban a Margitszigeten láthatja a film-zene-koncert sorozatban az animációs mozifilmet és élvezheti az élő muzsikát a Magyar Állami Operaház zenekarának köszönhetően.

