A Kecskeméti Animációs Filmfesztivál ideje alatt minden a rajzfilmekről szól Bács-Kiskun vármegye székhelyén. Az ingyenes vetítéseken nemcsak a városi moziban, hanem a főterén is várják az animációs filmek szerelmeseit. Idén két bicentenárium révén Petőfi Sándor és Madách Imre műveiből készült rajzfilm-adoptációk kerülnek a nagyképernyőre. Az 1973-ben elkészült János vitéz mellett, egy másik Jankovics Marcell alkotás, Az ember tragédiájából is négy szín kerül bemutatásra. Mikulás Ferenc a KAFF fesztiváligazgatója elmondta, hogy az idén 80 esztendős Ternovszky Béla tiszteletére egy örök klasszikust, a Macskafogót is levetítik. A nyilvános vetítésekből természetesen nem hiányoznak majd a minden generációnak szóló Magyar népmesék sorozat részei sem, amelyeket 2020-ban a Hungarikumok Gyűjteményébe is beválasztottak.

A Kecskeméti Animációs Filmfesztiválon Gauder Áron Kojot négy lelke című mozifilmje is versenybe száll. Fotó: KAFF

A KAFF mára már többről szól, mint a rajzfilmekről, nagyszabású összművészeti fesztivállá nőtte ki magát, így többek között az idén 150 éves magyar képregény történetéből is tekinthető meg kiállítás, továbbá számos más kulturális programmal, könyvbemutatókkal várják a Kecskemétre látogatókat. – mondta Mikulás Ferenc, a KAFF fesztiváligazgatója, majd hozzátette: „ez a pár nap a magyar film ünnepe.”

A fesztivál érdekessége, hogy idén két magyar film is indult egész estés filmek nemzetközi versenyében. Az egyik Gauder Áron által rendezett Kojot négy lelke, a másik pedig Bánóczki Tibor és Szabó Sarolta készített Műanyag égbolt. Mikulás Ferenc a KAFF fesztiváligazgatója elmondta, hogy nem indították versenybe a KecskemétFilm Kft. saját, egész estés mozifilmjét a Toldit, mert úgy érezték, hogy nem lenne szerencsés ha a kiváló magyar filmek egymás ellen versenyeznének a nemzetközi megmérettetésen. A fesztiváligazgató elmondta, hogy szorít azért, vagy a Kojot négy lelke, vagy a Műanyag égbolt díjazásban részesülhessen a KAFF-on is, mivel mindkettőt komoly tartalmakat bemutató, értékes alkotásnak tartja. Majd hozzátette, hogy Jankovics Marcell és Csákovics Lajos Toldija a versenyen kívül lejátszásra kerül a fesztivál alatt.





Mikulás Ferenc lapunknak arról is beszámolt, hogy a Kecskeméti Animációs Filmfesztivál lehetőséget biztosít arra, hogy az európai animációs filmek és azok készítőik személyesen is találkozhassanak egymással. A vasárnapig tartó filmfesztiválra több, mint félezer filmkészítő érkezik a Kecskemétre. A 16. Kecskeméti Animációs Filmfesztivál június 21–25. között várja nem csak szakmai, hanem a rajzfilm iránt érdeklődő kicsiket és nagyokat egyaránt.

Borítókép: Kecskeméti Animációs Filmfesztivál oldala.