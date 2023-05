Safranek? Maga nem szeret engem, valami azt súgja – aranyköpések a nyolcvanéves Ternovszky Béla műveiből

Első egész estét betöltő rajzfilmjét, a Macskafogót 1986-ban mutatták be, amely az év legnépszerűbb animációs filmje lett. Magyarországon négy és fél millióan nézték meg, az alkotás digitálisan felújított változata pedig 2018-ban került a mozikba – emlékeztet a rendező életművének egyik csúcspontjára az MTI.

A Macskafogó egyébként nemcsak idehaza tarolt, évtizedekkel a megjelenés után is korosztálytól függetlenül ismert és kedvelt a mű, az Egyesült Államokban és a volt Szovjetunióban is nagy sikerrel vetítették, feltehetően az alábbihoz hasonló aranyköpések miatt.

Mr. Teufel: Mehet, Safranek, és üdvözlöm a kedves feleségét! Safranek: Köszönöm, uram, de már egy éve önnel él.

Készült társasjáték és képregény is a filmből, színpadi változatát 2011-ben Szegeden, egy újabbat 2019-ben a budapesti József Attila Színházban mutatták be. Budapesten söröző is üzemel ezen a néven. A Macskafogó tele van mára legendássá vált gegekkel, színes karakterekkel és szállóigévé lett bemondásokkal, ilyen az alábbi is:

Mr. Teufel: Nagy rabló maga, öregem! Von Schwarz: Kösz a bókot, de önt senki se múlja felül, Mr. Teufel! Mr. Teufel: Maga akkor a legundorítóbb, amikor kedves próbál lenni.

Nem csoda tehát, hogy gyorsan kultuszfilmmé vált. Ternovszky Béla korábban egy interjúban azt mondta, hogy minden tapasztalat, amit addigi pályafutása során sikerült összeszednie, ebben a filmben csúcsosodott ki. „Ha valaki egyszer már megmászta a Mount Everestet, akkor utána még meghághat újabb nyolcezres csúcsokat, de az egyszer már megmászatott, és e fölé már nem lehet menni. Ez nekem sem sikerült természetesen” – fogalmazott.

Azonban nem a Macskafogó Ternovszky egyetlen érdeme. 1995-ben Nepp József rendezővel és Kunz Román gyártásvezetővel megalapították a Stúdió II. Kft.-t, itt készült az Egérút című egész estés játékfilm. 2007 decemberében mutatták be a legismertebb magyar egér, Grabowski újabb kalandjait elmesélő Macskafogó II. – A Sátán macskája című filmet, amely alig egy hónap alatt lépte át a kétszázezres nézőszámot, és

2008 legnézettebb magyar mozifilmje volt.

Ternovszky Béla a Képző- és Iparművészeti Gimnáziumban érettségizett festő szakon 1961-ben, ugyanis akkor még képzőművészi ambíciókat is dédelgetett. Csaknem harminc évig, 1995-ig dolgozott a Pannónia Filmstúdió, majd Filmvállalat munkatársaként. Néhány év fázisrajzolói munka után a hatvanas évek végétől a Gusztáv-filmekben, illetve az első Mézga-sorozatban lett animátor, 1972-ben nevezték ki rendezőnek.

Első önálló rajzfilmje, az 1970-ben készült, hétperces Modern edzésmódszerek számos hazai és nemzetközi fesztiválon nyert díjat, ezt követte a Tartsunk kutyát!, valamint a Mindennek van határa című rövidfilm. Társszerzője volt a nagy sikerű Mézga család televíziós rajzfilmsorozatnak és 1975 nagy sikerének, a Romhányi József és Nepp József társaságában létrehozott 26 részes Kérem a következőt! – közismertebb nevén Dr. Bubó – című rajzfilmsorozatnak is. Innen is elhíresült néhány mondat, például:

Sosem szabad a lázat annyira enyhíteni, hogy a beteg kihűljön!

Vagy éppen az alábbi:

Egy rövidlátó politikus mindig győz, ha az ellenfele vak.

És egy időben ez is szállóige lett:

Ne siesd el az elmeháborodott gyógyítását, mert néha jó a hülye a háznál.

Ternovszky egyébként vezető munkatársa volt az első magyar egész estés rajzjátékfilmnek, a Jankovics Marcell által rendezett János vitéznek, és 1979-től rendezőként több nemzetközi produkcióban is dolgozott, például a nagysikerű Pumukli című rajzfilmsorozatban. A vörös kis kobold mondta például, hogy

„A szegénység nem szégyen, de nekem már marhára elegem van belőle.”

Munkásságát 1983-ban Balázs Béla-díjjal, 1987-ben érdemes művész kitüntetéssel ismerték el, 2015-ben a Magyar Művészeti Akadémia levelező tagjává választották. 2022-ben Kossuth-díjat kapott Magyarország számára kivételesen értékes művészi pályája, évtizedek óta töretlen népszerűségnek örvendő, karikaturisztikus és groteszk humorral megformált művek, egyebek mellett a kultikus Macskafogó megalkotójaként a magyar animációs filmművészetet gazdagító pályafutása elismeréseként. 2023-ban a Savaria Filmszemle életműdíjával tüntették ki.

Egy vele készült interjúban tavaly azt mondta: