Teljesen újjászületett Josh Groban száma, a You Raise Me Up

Egy amerikai szuperslágert dolgozott át az Operaház a karácsonyi videójában

Magyar Nemzet Magyar Nemzet Forrás: Magyar Állami Operaház 49 perce

Megyimórecz Ildikó és Brickner Szabolcs magánénekes előadásában, a Magyar Állami Operaház Zenekarának és Énekkarának közreműködésével, László Boldizsár zenei rendezésében, Ókovács Szilveszter magyar szövegével és koncepciója nyomán rögzítette az Opera idei karácsonyi dalát. A szám alapjául Josh Groban amerikai énekes 2004-ben megjelent You Raise Me Up című slágere szolgált.