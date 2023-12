Nehéz sorsú gyerekeket lepett meg az Operaház

Edvi Péter, a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat alapító elnöke a helyszínen köszöntötte a gyerekeket, és biztatta őket, hogy az előadás szünetében fogyasszák el a nekik elkészített uzsonnát. Megköszönte a támogatóknak és az Operaháznak, hogy erre a napra a teljes házat a rendelkezésükre bocsátották, és az épület legelegánsabb páholyaiba is gyerekek ülhettek.

Edvi Péter, a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat alapító elnöke köszöntötte a gyerekeket az Operaházban. Fotó: MTI/Hegedüs Róbert

A vasárnapi előadásra vidéki városokból, falvakból és a fővárosból, valamint a Felvidékről, a Székelyföldről, Csángóföldről, a Délvidékről, Kárpátaljáról, Nagyváradról és a Partium több településéről is érkeztek iskolások. Az ünnepi programon részt vett az Országgyűlés háznagya, Mátrai Márta, valamint több nagykövet is.

A program részeként, az előadás mellett arcfestés és lufihajtogató fogadta a gyerekeket az Operaházban, valamint a Mikulással is találkozhattak.

A Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat támogatóinak köszönhetően idén is ajándékokkal teli hátizsákkal térhettek haza a gyerekek, amelyekben gyümölcs és édesség kapott helyet, az MBH Bank jóvoltából pedig mindenki átvehette meglepetéseket tartalmazó mikuláscsomagját is.

Mátrai Márta, az Országgyűlés háznagya nyilatkozik a közmédiának az MBH Karácsonyi Gyermekgálájának kezdete előtt. Fotó: MTI/Hegedüs Róbert

A Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat 24. alkalommal rendezte meg a gálát, a karácsonyi balettet a jótékonysági kezdeményezés kezdete óta csaknem 27 ezer gyerek láthatta.

A vasárnapi előadás főbb szerepeit Lee Soobin (Mária hercegnő), a Boston Ballet korábbi szólistája, Leblanc Gergely (Unokaöcs/Diótörő/Herceg) érdemes művész, a Magyar Nemzeti Balett étoile-ja, Radziush Mikalai (Drosselmeier) és Kekalo Jurij (Egérkirály/Egérkirály baba) balettművész táncolták.