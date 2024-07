A mesterséges intelligencia segítségével készült el a filmplakát

Herendi Gáborral korábban még nem dolgoztam, és először karácsony körül találkoztunk, amikor eljött megnézni egy kiállításomat (Nánási Pál x AI x AR), ami részben kapcsolódott az AI témakörhöz is. Most is volt egy kiállításom (Sopronfeszt), melynek szerves része a mesterséges intelligencia és az abban rejlő lehetőségek voltak. A látogatókat interaktív játékra hívtam, hogy találják ki, a kiállított képeken melyik gesztus igazi, az általam készített kép és melyik az AI által generált. Érdekes lett az eredmény, kevesebb, mint fele arányban sikerült eltalálniuk, hogy melyik az igazi fotó. Ebből is látszik, hogy a jövőben nem lesz esélyünk kiszűrni az ilyen képeken, hogy mi a valós gesztus és mi nem az. Amikor először hallottam a mesterséges intelligenciáról a képalkotást érintően, válságstábot hívtam össze a stúdióban és mondtam a kollégáknak, hogy hamarosan mindenki új munka után nézhet, mert itt az AI és már nem sokáig lesz szükség a munkánkra. Aztán elkezdtem komolyabban foglalkozni vele és megismerkedni a benne rejlő lehetőségekkel. Így egy év távlatában – a sok aggasztó lehetőség mellett – már látom, hogy lehet jól is használni. Például egy háttér vagy egy megfotózhatatlan téma esetében nagyon szépen lehet kontúrozni, felépíteni a közeget.