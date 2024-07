Sziget: újra lesz Nagy Utcaszínház és Cirque du Sziget is

A Nagy Utcaszínház a francia Cie Gratte Ciel társulat darus produkciójával, a Rouge! című darabbal tér vissza a Sziget fesztiválra. Akrobaták és táncosok a színpadon és a magasban mutatnak be látványos produkciót a Színház- és Táncsarok melletti területen.

Idén is négy különböző előadással vár mindenkit a Cirque Du Sziget Fotó: Bach Máté

A Cirque du Sziget idén is a világ minden tájáról érkező produkciókkal várja a látogatókat, három helyszínen, minden nap 14 órától.

A nagysátor programja egy közös előadással kezdődik, ahol a Sziget és a Cirkusziskolák Nemzetközi Szövetségének (FEDEC) együttműködésében magyar és külföldi cirkusziskolák növendékei mutatják be tudásukat. A Baross Imre Artistaképző előadása mellett a kijevi cirkusziskola produkciója is látható. Öt órakor a Galapiat Cirque és Lucho Smit francia–holland kollaborációja látható, nyolc órakor a cseh Cirk La Putyka lép színpadra. 23 óra 30 perckor az etióp Circus Abyssinia mutatkozik be.

A kültéri területen három órától a kanadai Les Dudes társulat produkciója látható, emellett érkezik a koreai Force csoport, a francia Julot Cousins Compagnie Allégorie triója, a szintén francia Compagnie Allégorie Looking for című performansza, a spanyol Planeta Trampolí Back2Classics című trambulinshow-ja. A kültéri programot tűzshow zárja, amelyet mindennap 22 óra 45 perckor láthat a közönség a francia The SuperShow előadásában.

A kortárstánc és színház iránt érdeklődők központja idén is a Színház- és Táncsarok (Theater and Dance Corner) lesz, ahol a program reggel közös tánccal indul.

Ide visszatér a Sleeping Beauty Dream Experiment című alvó installációja, érkezik az Egyesült Királyságból Bush Hartshorn Tell Dad című projektje, fiatal táncosok mutatkoznak be minden délután öt órától Cserepes Gyula Táncra fel! című programjában és látható Tózsa Mikolt It's a Match – or will be – maybe című társkereső performansza.

Látható lesz a dán Himherandit Productions, két izraeli társulat, a Roni Chadash és a Galit Liss, valamint Angel Duran spanyol táncos-koreográfus és a francia Mellina Boubetra darabja. Szintén Franciaországból érkezik Nathan Felix-Rivot szólóprojektje, míg Alexander Vantournhout belga alkotó egy installáción vezeti végig a fesztiválozókat. Az Egyesült Királyságból látogat a Szigetre a Company Chamaeleon, Kubából jön Susana Pous koreográfus és társulata, a Mi Companía, továbbá nemzetközi csapattal várható a SubLabPro társulata.

A Sétáló Utcaszínházak előadásai közé visszatér a holland Close-Act társulata, a spanyol Sarruga két előadást hoz a Szigetre, érkezik a német Dundu csapata és fellépnek a katalán Brincadeira dobosai is.

Az Egyesült Királyságból érkezik a Working Boys Club, az olasz Grande Cantagiro Barattoli pedig a füstös ír kocsmák hangulatát idézi meg a Szigeten. A spanyol LaDinamo csapata tricikliről vagy épp egy nyolckerekűről ad koncertet. A fellépők között van a magyar Brass On The Road és az Óriásbuborék Show csapata is.

Az ArtFusion Fielden kapott helyet a Karzat Színház utcaszínházi előadása, a Vándor Vurstli, egy múltidéző vidámpark, amely mindennap 13 és 21 között várja a látogatókat.

A spanyol Tombs Creatius Xics del Xurrac elnevezésű játékparkja is szórakozási lehetőséget kínál, és idén is visszatér Németország legkisebb óriáskereke. A spanyol Osadia társulata hajshow-val, az olasz–ausztrál Di Filippo Marionette pedig versekkel és viccekkel tűzdelt darabjával várja a látogatókat.

Nizsai Dániel bábművész Pulchinella éneke című darabjával lép fel. A nézők bepillantást nyerhetnek egy tajvani bűvész világába a Diary of a Magician előadásán. Emellett szerepel a programban az argentin Tony Fratello előadása és az Egyesült Királyságból érkező Drew Colby kézi árnyjátéka is.

Szintén az ArtFusion Field programját színesíti a Sziget megújult művészeti helyszíne, az ArtGarden, a Medence Csoport által életre hívott programhelyszín, ahol fiatal képző- és iparművészek mutatkoznak be művészi installációkon és interaktív workshopokon keresztül.

Az Iparművészeti Múzeum Szecessziós Detox helyszínén várják azokat, akik az éjszakai pörgést szeretnék kipihenni, kreatív módon, századfordulós alakok és történetek között feltöltődve.