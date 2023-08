A háborúról a Z generáció szemén keresztül

A Boom ezt az életet megváltoztató helyzetet az akrobatikus együttműködés pezsgő bemutatójává alakítja, amely soha nem téveszti szem elől azt, ami közös az emberiségben. – Fiatal nemzedék. Fiatal vér. Z generáció. Lefelé néző nemzedék. Nemcsak az életkor köti össze őket, hanem a közösségi oldalak is. A műsorban szereplő fellépőkben azonban más is közös – mondta a Cirk La Putyka igazgatója, Rostislav Novák, aki egyben a show megalkotója is.

A Cirk La Putyka egyik előadása (Forrás: Facebook/Cirk La Putyka)



Az előadás a Z generációs prágai művészek mindennapi életének bemutatásával kezdődik. Hatalmas, átlátszó fejet viselve, kényszeresen balra-jobbra csapkodnak a halványszürke fényben. Szédületes légi trükkök közvetítik a folyamatos hashtageket és szelfiket. Állandó a pózolás, minden a közösségi média világáról szól. Ezek a jól sikerült, ha nem is túlságosan eredeti vázlatok, amelyek egy hétköznapi, kissé meggondolatlan életről szólnak, megmerevednek, amikor az ukrán művészek megérkeznek a színre túlméretezett kabátokban, összebújva.

Fájdalmas érettség van abban, ahogy a cseh és ukrán előadók megtartják maguk között a fizikai és érzelmi teret, felismerve a háború még mindig jelenlévő, tompa brutalitását.

Innentől viszont a kíváncsiság tánca bontakozik ki a nézők előtt, ahogy az artisták megosztják egymással személyiségüket, történelmüket, kultúrájukat és a cirkusz iránti szeretetüket. Az előadás koreográfiája is a másikra figyelésre épül, a különböző cirkuszi eszközök inspirálják egymást: a cyr kerék karikákkal találkozik, az akrobaták közös lendülettel törik le egymás mozdulatait. A show narrációját maguk a szereplők végzik a színpadon lévő mikrofonokon keresztül.

A darab a cirkuszi kellékek és zsánerek széles tárházát vonultatja fel: van benne kínai rúd, légtornászeszközök, zsonglőrködés és páros akrobatika is.

A szereplőgárdában egy bohóc is van, a mozgásvilág pedig a lenyűgöző cirkuszi mutatványoktól a break dance-en keresztül a kortárs táncig terjed az élő zene ritmusára, amelyet közvetlenül a színpadon kever egy dj.

Mindezt hűvös neon világítja meg, miközben az élő elektronikus zene egybefüggő keretet ad a dinamikus trükkök, a hagyományos dalok és a képek folyamatos mozgásához. A fiatal artisták a cirkuszművészeten keresztül bemutatják az életszemléletüket, amely mindannyiunk számára inspirációt jelenthet. A szabadságról játszanak, mindenről, ami megérint minket és ami közös bennünk.

A prágai székhelyű Cirk La Putyka egy eredetileg kis létszámú, egyetlen előadást létrehozni vágyó lelkes csoport volt. 2008 óta csaknem százfős, színészekből, táncosokból, artistákból, zenészekből, producerekből, technikusokból, orvosokból, sminkesekből és más szakemberekből álló társulattá nőtte ki magát. A La Putyka debütáló show váratlan sikere után a Novák testvérek, Rostislav és Vítek megalapították a Cirk La Putykát. Az előbbi művészeti vezetőként, az utóbbi pedig ügyvezető igazgatóként tevékenykedik azóta is. Fennállása első tíz évében a társulat több mint harminc projektet hozott létre, 25 nemzetiségből több mint háromszáz emberrel működött együtt nagyjából 2200 előadáson a világ 23 országban.

Nem szeretném, ha társulatunk egyhelyben állna, és követné a nagyközönség vagy a szakmai közvélemény elvárásait. Felszabadultan és azzal az energiával szeretnék alkotni, amely lehetővé tette a társulat létrejöttét

– mondta Rostislav Novák igazgató.

Az elkövetkező években a Cirk La Putyka szeretne érdekes témákat bevinni a cseh szcénába, fejleszteni a következő generációt, és teret adni olyan neves külföldi színházi rendezőknek, akik még soha nem készítettek kortárs cirkuszi produkciót.