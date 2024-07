Tradíció és modern hangzásvilág találkozása

Tradíciók sora és egy modern hangzásvilág olvadt egymásba a másfél órás rendezvényen. A Benczúr Kerti Esték című programsorozat részeként felcsendülő dalok mindegyike a Szent Efrém Férfikar egyedi védjegyének is tekinthető, a komolyzenei elemeket a pop és a népzene hatásaival ötvöző, egyszerre virtuóz és sziporkázóan szellemes stílusban szólalt meg.

Hagyományos és modern hagzásvilág keveredett a Szent Efrém Férfikar által feldolgozott dalokban. Fotó: Havran Zotán

A magasztos, mégis könnyedséget és játékosságot sugárzó koncert hangulatát a nyolcfős férfikar egy II. Elijah grúz pátriárka által feldolgozott dallal, illetve egy görög nyelvű újévi köszöntőénekkel alapozta meg. Az ezt követő, Repülj, madár, repülj! című népdalfeldolgozásnak szintén volt grúziai kötődése, ugyanis az együttes Tbilisziben, egy különleges, a Trónok harca című sorozat hangulatát idéző helyszínen forgatott hozzá klipet.

Az est során elhangzott még számos jól ismert, de ezúttal teljesen új köntösbe öltöztetett szerzemény. Csajkovszkij Diótörőjének népszerű dallamai jól megfértek Az oroszlánkirály főcímdalának feldolgozása, az azt követő harangima, illetve Bartók Béla egy népszerű zongoraművének Bubnó Tamás által feldolgozott változata mellett. Utóbbihoz a férfikar ugyancsak egy ismert Bartók-műből, az Ideje a bujdosásimnak című népdalfeldolgozásból kölcsönözte a szöveget.

A diótörőhöz hasonlóan szintén a karácsony hangulatát keltette életre a Bubnó Lőrinc által készített Winter in Green című feldolgozás is, amelyet hallgatva a Greensleeves című angol népdal dallamaira ismerhetett rá a közönség. Ezt a zenei csemegét követve egy újabb különlegesség, ezúttal egy héber ősi ének, majd egy argentin zeneszerző, Ramirez kreol miséjének harmadik tétele, a Glória hangzott el.

A színes zenei palettán a korábban említett szerzemények mellett Liszt Ferenc Rákóczi-indulójának, illetve Mozart Török indulójának feldolgozása is megcsillant. A koncerten korábban még nem játszott újdonságként elhangzott Dés László Nagy utazás című slágerének újragondolt változata, illetve a férfikar előadásában új életre kelt a Ne vágj ki minden fát! című Fonográf-sláger is. Ugyancsak a pop és a klasszikus zene jegyeit ötvözte a Rock-a-bye baby című altatódal részleteit megidéző feldolgozás, illetve a Queen együttes Heaven for everyone című slágerének újragondolt változata.

Az együttes teltház előtt lépett színpadra. Fotó: Havran Zoltán

A koncert végén a zenekar tagjai Afrikába repítették a közönséget: egy kongói és egy szutu gospel csendült fel záróakkordként. Az est megkoronázása azonban kétségtelenül a ráadásszám volt: Leonard Cohen Hallelujah című dalát a férfikarral együtt énekelve a csillagos ég alatt a közönség közel érezhette magát egy földöntúli világhoz, sőt akár Istenhez is.