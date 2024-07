Klasszikusok könnyedén a Benczúr Ház kertjében

A Szent Efrém Férfikar másfél órás koncertjén a jól ismert klasszikusok – például Csajkovszkij Diótörőjének, Mozart Török indulójának, illetve Liszt Ferenc Rákóczi-indulójának – feldolgozásai mellett olyan világhírű slágerek is felcsendülnek majd, mint Elton John Circle of Life című szerzeménye az Oroszlánkirályból, valamint a Leonard Cohen által írt Hallelujah és a Queen együttes Heaven for Everyone című slágerének feldolgozása.

Legközelebb a Benczúr Ház kertjében csendül fel a Szent Efrém Férfikar hangja Fotó: Orbán Domonkos/www.odpictures.hu

A műsorban helyet kapnak továbbá olyan különlegességek, mint a Winter in Green, az Archiminia című görög újévköszöntő ének az együttes Wings című albumáról, a Kumama és a Ragupathi című dalok, vagy a Kae le kae című sotho gospel. A felsorolt művek a nyolctagú énekegyüttestől megszokott, virtuóz és humoros előadásban szólalnak majd meg.

A férfikar hosszú évtizedek óta varázsolja el hallgatóit sajátos, a klasszikuszenei elemeket a pop és a népzene hatásaival ötvöző stílusával.

A kiemelkedő hangi kvalitású és előadóművészi képességű énekesek különleges, egyszerre sziporkázó és emelkedett hangulatú koncertjein minden dal új életre kel, új értelmet nyer. Ezen az estén a közönség részese lehet egy olyan zenei kalandnak, amelyben a hagyományos és modern elemek harmonikus egységet alkotnak.

Az énekkar művészeti vezetője, Bubnó Lőrinc lapunknak elárulta, hogy a férfikarra nagyon is jellemző hangzásvilágot képviselő feldolgozások csendülnek majd fel az est során.

– Ezek közül néhányat már korábban is hallhatott a közönség, néhányat kifejezetten erre az estére készítettünk, néhányat pedig eredetileg nem ennek a műsornak a részeként terveztünk előadni, mégis illeszkedett a koncepcióba. Ami egyébként nem minden előzmény nélküli: a klasszikus és a könnyűzene ilyen jellegű találkozására már korábban is volt példa – osztotta meg gondolatait Bubnó Lőrinc.

A Benczúr Ház kertjének csodálatos ősfái és a végtelennek tűnő, csillagos égbolt varázsa remekül olvadnak majd bele ebbe a zene által megteremtett harmóniába.

A templomokhoz és a koncerttermekhez hasonlóan a szabadtéri helyszíneknek is megvan a maguk szépsége, mindegyik más és más élményt kínál. A szabadtéri koncerteknél az égbolt varázsa mellett mindig ott van az izgalom is: vajon lesz-e eső vagy sem? A Benczúr-kertben korábban még nem léptünk fel, így különösen örülünk annak, hogy most lehetőségünk nyílt felfedezni és kipróbálni ezt a helyszínt is

– fejtette ki a Magyar Nemzetnek Bubnó Lőrinc.

Az együttes ősztől új felállásban folytatja. Forrás: Szent Efrém Férfikar

Mint arról korábban mi is hírt adtunk, a férfikar életében jelentős változások várhatóak 2024-ben, amelyek mind a művészeti vezetésre, mind az együttes jövőbeni terveire hatással lesznek majd.

Bubnó Márk, az együttes egyik alapító tagja és vezetője ugyanis szeptemberben, a Müpában megrendezendő nagyszabású búcsúkoncert után Ausztráliába költözik. Így elbúcsúzik a Szent Efrém Férfikartól, amelyben nemcsak szólistaként, de ütőhangszeresként is közreműködött, sőt számos dal ritmikai alapja is az ő munkáját dicséri.

A mostani lesz tehát az egyik utolsó lehetőség, hogy a közönség Budapesten a jelenlegi felállásban halhassa az együttest,

amelynek – mint azt Bubnó Lőrinc művészeti vezető lapunknak korábban kifejtette – ősztől jelentősen át kell majd gondolnia a repertoárját és a hangzásvilágát. De addig is vár még rájuk és a közönségre néhány élményekkel teli, Márkkal közös koncert, amelyeket később emlékként őrizhetnek majd.