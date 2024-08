Mától megtekinthető a Bolond Istók humoros, érzelmes előzetese + videó

A Bolond Istók című film főhőse az alig tizenkilenc éves Istók (Liber Ágoston) arról álmodozik, hogy színész lesz, így hátat fordít a tanulásnak, és otthagyva a neves Debreceni Kollégiumot csatlakozik egy vándor színtársulathoz. Kezdetben csak színfalak mögötti munkákat kap, de igyekszik elérni, hogy a világot jelentő deszkákra léphessen, ráadásul ezt a vágyát még inkább felkorbácsolja a társulathoz kalandos úton csatlakozó ifjú színésznő, a rejtélyes múltú Sári (Gellért Dorottya), akihez kezd egyre jobban vonzódni. A lány sem közömbös iránta, de a kapcsolatukat olyan viharok kísérik, amelyek Istók reményeit és szándékait a színpadon és a kulisszák mögött egyaránt próbára teszik. Nehéz döntések várnak rá, amik az egész életére hatással lesznek.

A Bolond Istók a reformkori Magyarország időszakába repít vissza. Fotó: Filmsquad

A Bolond Istók címszerepében Liber Ágostont láthatjuk

Arany János már az ötvenen is túl jutott, mire – Istóknak nevezve magát – sok iróniával és kihagyással először vetette papírra a féléves színészkalandját a soha be nem fejezett Bolond Istókban. A film ezt az időszakot, a későbbi költő életének sokáig féltve takargatott, szégyellt – és ezért titokban maradt – zsákutcáját mutatja be, amely őt művésszé és emberré formálta, egyúttal azzá az Arany Jánossá is tette, akit mindannyian ismerünk. A tehetségét kutató, ambíciókkal és reményekkel fűtött ifjú a színészek között kerül szembe először a dilemmával, ami későbbi élete legfontosabb iránytűje lesz: tud-e „ember lenni mindég, minden körülményben”?

A Bolond Istók címszerepében a Színház- és Filmművészeti Egyetemen 2024-ben végzett Liber Ágoston látható. Mellette a további szereplőket a szintén idén diplomázott, korábban az Árni című filmben is játszó Gellért Dorottya, valamint Jordán Adél, Hajdu Steve, Pál András és Puskás Balázs formálja meg.

A filmet a Filmsquad gyártotta és forgalmazza. Producere Major István, akinek a nevéhez olyan nagyszabású hazai és nemzetközi filmek kötődnek, mint az Aurora Borealis, a Szia, Életem!, a Liza, a rókatündér, vagy a bemutatás előtt álló Slingshot és a Nuremberg.

A rendezői feladatokat Rohonyi Gábor (Brazilok, Szia, Életem!) vállalata el, aki mellett társrendezőként közreműködött Hegedűs Georgina, a Bolond Istók forgatókönyvírója. A film képi világért Gosztola-Schenker Ábris (Mellékhatás, A Király, A tanár) operatőr felelt, míg a látvány Valcz Gábor, a jelmezek Kemenesi Tünde munkáját dicsérik. A Bolond Istók zeneszerzője pedig Csengery Dániel (Liza, a rókatündér, A nemzet aranyai, Ida regénye) volt.