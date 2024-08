Felrobbantották Reviczky Gábor luxusautóját, a megboldogult Alain Delon is ilyet vezetett

A díjkiosztón Lutter Imre fesztiváligazgató külön örömét fejezte ki, amiért az esemény új otthonra lelhetett Keszthelyen, a fesztivál növekvő népszerűsége ugyanis egyszerűen megkövetelte egy új, nagyobb helyszín keresését. A Balaton nyugati csücske végül remek házigazdának bizonyult, a Balaton Színház mozitermeiben négy nap alatt összesen 64 filmet nézhettünk meg a 84 versenyfilmből.

Fotó: Racskó Tibor/Bujtor István Filmfesztivál

Reviczky Gábor és a legendás Mercedes

Az utolsó nap csúcspontját kétségtelenül a díjkiosztó gála jelentette, különösen az életműdíjjal jutalmazott Reviczky Gábor színpadra lépése, aki rendkívül elérzékenyült a közönség vastapssal kísért fogadtatásán.

Eszembe nem jutott, hogy én valaha Bujtor István-díjat kapok, pedig nagyon sokat dolgoztunk együtt

– mesélte megilletődötten, majd hozzátette, hogy Bujtor István egyik legutolsó színdarabjában, A kaktusz virágában is főszerepet játszott (a népszerű bohózatot talán még többen ismerik az Adam Sandler-féle filmadaptáció, a Kellékfeleség révén), amivel annak idején rekordot döntöttek a Bujtor István Szabadtéri Színpadon. A színművész egy rövid anekdotát is megosztott, mielőtt Frenreisz Károly jelenlétében levetítették volna az utolsó Ötvös Csöpi-mozifilmet, a Hamis a babát.

Ez a második Ötvös Csöpi-mozihoz, a Csak semmi pánikhoz kötődik, amiben nemcsak Reviczky Gábor tűnik fel egy rövid időre, hanem az autója is fontos szerephez jut. A 230 S-es Mercedest még 1979-ben vásárolta, de már akkor is 700 ezer kilométer volt benne. Pár évvel később már nagyon rossz állapotban volt az ikonikus állólámpákkal felszerelt autó, de a színész így is nagyon szerette.

Jó autó volt, nagy örömömet leltem benne, de végül csak felrobbantottuk. Abban az időszakban egyébként Alain Delon is egy ilyet vezetett

– emlékezett vissza Reviczky Gábor a napokban elhunyt színészlegendára. Az említett jelenetet itt lehet megnézni:

A Bujtor István-díjat idén négy filmnek ítélte oda a zsűri, a dokumentumfilmes szekció erősségét jelzi, hogy kettő is ezek közül került ki: Vízkelety Márton és Ugrin Julianna A döntés és Chilton Flóra My Back Story című filmje.

Ugyanebben a kategóriában díjazták a Keleti Éva fotóművészről és a Keleti Ágnes tornászról szóló filmeket, illetve Piroch Gábor kaszkadőrt is, aki az önéletrajzi ihletésű Égig érő álmokkal rendezőként debütált a fesztiválon.

A nagyjátékfilmek közül Szakonyi Noémi Veronika filmje, a Hat hét érdemelte ki a fődíjat, a kisjátékfilmek közül pedig a Vasárnapi emberrablás alkotói örülhettek az elismerésnek.

A legjobb női főszereplő díját a Megafilm Service Kék róka című játékfilmjében nyújtott alakításáért Zsigmond Emőke, a legjobb férfi epizódalakítás díját pedig Az énekesnő című filmjének szereplőjeként Szarvas József érdemelte ki.

A Bujtor István Filmfesztiválról szóló riportunk itt olvasható, a díjazottakról pedig itt írtunk korábban.