Az idő nem jelent gyógyírt a nagy szerelmekre

Ha az ember szülei Erdélyből költöznek át az anyaországba, nincs rá garancia, hogy gyermekeik is megismerkednek az Ötvös Csöpi-filmekkel. A Bujtor-jelenségről nem hallani persze meglehetős tájékozatlanságra vallana, ám engem gyerekként elkerültek ezek a filmek, felnőttként pedig már olyan klasszikusokból ismertem meg Bujtor Istvánt, mint a Talpuk alatt fütyül a szél vagy Az oroszlán ugrani készül. Ideje volt hát pótolni ezt a régóta fennálló hiányosságot, amire egy filmfesztiválnál aligha találhatunk jobb alkalmat, hiszen az értő közönség még akkor is felerősíti egy mozgókép varázsát, hogy ha már számtalanszor láttuk azt. Hát még, ha először.

A Bujtor István Filmfesztivál idén már XIV. alkalommal került megrendezésre. Fotó: NFI

Bujtor István Filmfesztivál 2024

A nyitónap azonban még kevésbé szól a filmekről – a négy különböző kategóriát magába sűrítő versenyprogram is csak pénteken kezdődik –, sokkal inkább az ünneplésről. A helyszínre öreg autócsodák szállítják a kiemelt vendégeket és a zsűritagokat, a vörös szőnyeg mellett masszív tömeg várja, melyik veterán járgányból ki fog felbukkanni. Talán nem árulok el nagy meglepetést, ha leírom, hogy a legnagyobb ovációt Kern András kapta, aki a tőle megszokott karcos humorral anekdotázott. – És akkor azt mondja Bujtor, hogy figyelj, ez a Kardos doktor végül is egy ilyen nagyon ügyetlen pasas, de az neked úgyis jól megy – meséli nevetve a szerepéről Kern. Miközben a színészt hallgatjuk, Somogyi György forgatókönyvíróval megfelezzük a pódium mellett vásárolt sült csülköt, amit máskülönben Bud Spencer se fogyasztott volna el egykönnyen.

Somogyi Györgynek több filmje is helyet kapott a programban (például a Megafilm Service Kft. két Herczeg-adaptációja, a Kék róka és a Majdnem menyasszony), melyeknek sajnos nagy rajongója vagyok, és mivel aligha van annál unalmasabb beszélgetés, mint mikor két ember egyetért, inkább a Bujtor-filmekre terelődik a szó, s ő is csodálkozva akceptálja a filmes műveltségemen tátongó lyukakat.

Ami azonban a filmes anekdotákat illeti, ebben a közegben úton-útfélen hall valamit az ember. Bennfentes Bujtor-rajongóknak talán nem újdonság, amit Lutter Imre fesztiváligazgatótól hallok, hogy a színészt maga Bud Spencer biztatta egy római találkozójuk alkalmával: – Miért nem csinálsz egy ilyet? Te is jó nagy darab gyerek vagy, akárcsak én – mondta az olasz, és két évvel később el is készült A Pogány Madonna.

Az első nap egyetlen vetítése az első Ötvös Csöpi-film, ami előtt Gundel Takács Gábor mesél a bonyolult, de azért kibogozható rokoni szálakról, ami a három Gundel fiúhoz köti (Latinovits Zoltán, Bujtor István, Fren­reisz Károly). Utána én is elvesztem az Ötvös Csöpi-szüzességemet, és bizonyosságot nyer, amit már előzőleg is sejteni véltem: ezeket a Piedone-mintára készült könnyed bűnügyi filmeket nemcsak a balatoni nosztalgia élteti, hanem Bujtor elemi erejű jelenléte, amitől évtizedekkel később is élő maradt a film. Kicsit olyan, mintha nem is ment volna el tizenöt évvel ezelőtt.

A vetítés előtt nem sokkal a színész özvegye mesélt róla, hogy a férje egy szikla volt, éppen ezért az első években nagyon nehezen élte meg a hiányát. – Aztán pár év után az ember megpróbál talpra állni, és akkor végiggondoltam, hogy milyen nagy dolog az, hogy embert halála után is ennyire szeretik – mondta Bujtor Judit, majd hozzátette, hogy ez már férje életében sem volt másként.

– Értett az emberek nyelvén, segítőkész volt és igazságos. Hiteles. De amit talán a nagyközönség nem tud, hogy eszméletlen nagy humora is volt, a csaknem harminc év alatt soha egy percig nem unatkoztam mellette. Ez fontos. Meneküljünk azoktól az emberektől, akiknek nincs humoruk – tanácsolja Bujtor Judit, akinek ma már könnyebb részt vennie a férjéről elnevezett fesztiválon, de máskülönben egyre jobban hiányzik is neki.

Az idő nem jelent gyógyírt a nagy szerelmekre. Nálam legalábbis biztosan nem

– mondta.

A Pogány Madonna végeztével L. Dézsi Zoltán hangja szólalt meg a mikrofonban, aki újabb anekdotával örvendeztette meg a közönséget: Bujtor István sosem adta oda a filmben megígért kólát újdonsült kollégájának, de nem kell aggódni, mert Kern Andrással tavaly jól nyakon öntötték pár üveggel az azóta már sikeres építési vállalkozóvá cseperedett férfit. – Aki esetleg A Pogány Madonna kisfiújával újíttatná fel a lakását, az megtalálja Facebookon – humorizált a televíziós szakember, mielőtt mindenkit az éjszakai utcabálra invitált volna.