Rapid – Radics Béla: Akinek van véleménye, álljon ki mellette és ne tagadjon + videó

Egy étlaphoz hasonította Radics Béla, a Fidesz-KDNP budapesti képviselője a Fővárosi Közgyűlés legutóbbi ülését, ahol aztán volt minden, elbukott főpolgármester-helyettes választás, migráció, rezsicsökkentés, a Petőfi híd rekonstrukciója, a nyugdíjasok helyzete, és a budapestieket érintő lakhatási támogatás is terítéken volt. Radics Béla arról is részletesen beszámolt Kárpáti András kollégánknak, hogy a legtöbb fővárosi képviselő, főként a Tisza Párt emberei csak mismásolnak, angolna módjára próbálnak kicsúszni a válaszok elől és pártjuk véleményét sem vállalják fel.

Nem sikerült a Fővárosi Közgyűlésnek összerakni egy olyan programot, ami a segítené a lakhatási támogatást és a rezsicsökkentést – fogalmazott Radics Béla. Elmondta, hogy

Karácsony Gergelynek volt ugyan egy jó ötlete, amely a lakásfelújításokról szólt, de ez nem jelenti azt, hogy ezzel csökkenne a budapestiek rezsije.

Hogy ez mit is jelentene Karácsonyék szemszögéből? Azt, hogy mindenki fizessen be egy nagy összeget a társasháznak, amelyből elvégzik a felújításokat, és emellett a közös költség is megnőne. Radics beadott egy módosító javaslatot, miszerint tartsák meg az energetikai korszerűsítési javaslatot, de emellett adjanak közvetlen, készpénzes támogatást azoknak a családoknak, háztartásoknak, akiknek erre szüksége van. Ezt ugyan elfogadták, de ez egy nagyon komplikált számítás, nem mellékesen a meglévő támogatásokról sem tud a fővárosiak többsége. Kárpáti András fel is tette a nagy kérdést, hogy ezt az ügyet Karácsonyék húzni próbálják? Radics válaszában megfogalmazta, nem tudja, mi a szándékuk, kifejtette, ez olyan, mint a Tisza Pártnál, ahol egyik napról a másikra változik a véleményük, stratégia szempontok nem igazán jellemzik a fővárosi vezetést. Véleménye szerint

azonnali segítség kell az embereknek, amely abban a pillanatban látszik a pénztárcájukban. Emlékeztetett, hogy a fideszes javaslatot sikerült átnyomni a közgyűlésen, viszont azt sem hagyta szó nélkül, hogy a Tisza Párt „rezsibiztosa”, Gerzsenyi Gabriella, aki korábban főnökével, Magyar Péterrel együtt azt hangoztatta, hogy a rezsicsökkentés egy nagy humbug, sőt az emberek nagy része úgy érzi, hogy ez alap és ez nekik jár.

Radics Béla ezzel kapcsolatban próbált kihúzni néhány mondatot tiszás képviselőtársaiból, akik rendszerint mismásolós, „angolnázós” válaszokat adnak, most Molnár Dániel száját az a mondat hagyta el, hogy minden jó intézkedést meghagynának, amit az Orbán-kormány hozott. A fideszes képviselő szerint ez egy olyan mondat volt, amelytől leszakad a plafon, mert a tiszások kimondták, hogy megszüntetnék a rezsicsökkentést.