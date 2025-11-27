Vak Béla- kiváló tanácsadók segítették uralkodását

Könyves Kálmán úgy vélte, alkalmatlanná tette az uralkodásra Álmos gyermekét, Vak Bélát. Azonban más sorsot tartogatott a történelem a fiúnak: II. (Vak) Béla néven uralkodó lett 1131-1141 között.

Vak Béla és Ilona az aradi gyűlésen. Forrás: Origo

Vak Béla Könyves Kálmán fiát követte a trónon

Vak Béla 1110 körül született, édesapja Álmos herceg, édesanyja Predszláva, a kijevi nagyfejedelem leánya volt.

Vak Béla úgy került trónra, hogy amikor Könyves Kálmán fia 1131-ben meghalt és nem volt gyermeke, a magyar főurak támogatásával ő került trónra. Annak ellenére, hogy II. István a nővérének fiát, Sault jelölte ki utódául. Ezzel szemben az Árpád-házi egyenesági örökös Béla volt.

Vak Béla öt éves volt a megvakításakor, gyermekkorát Dömösön, az apja alapította monostorban töltötte.

Szerencsésen kötött házasságot: felesége a szerb származású Ilona lett 1129-ben, aki őszinte, önzetlen szeretettel támogatta férjét. Ilona Uros szerb fejedelem leánya volt. 1131-ben őt és férjét együtt koronázták meg. Ilona úgy szilárdította meg hatalmukat, hogy 1132-re Aradra gyűlést hívtak össze.

Ott Ilona szívhez szóló beszédet tartott a jelenlevőknek.

Eszerint Isten a királynak két szem helyett négy fiat adott, és felszólította Béla híveit, hogy büntessék meg a király balsorsáért felelősöket. Ekkor és ennek hatására 68 főurat kaszaboltak le. II. Bélát sógora, Belus is támogatta az uralkodásban.

Az aradi mészárlás a Képes Krónikában

Királyi hatalma megszilárdításához még szükség volt arra, hogy legyőzze Könyves Kálmán fiát, Boriszt, akit édesapja sosem ismert el gyermekének. A király követei meggyőzték az oroszokat és a lengyeleket is, hogy ne támogassák.

Képes Krónika: a király követei lebeszélik a hercegeket „Nem illik hozzátok, hogy az igazság ellenére egy fattyú embernek követeljétek az országot, mi ugyanis tudjuk, hogy jog szerint Bélát illeti meg a királyság, és ő az egész ország beleegyezésével uralkodik.”

Vak Béla szobra a Parlament épületén. Forrás: Wikimedia Commons.

1131. júliusában Vak Béla osztrák seregek támogatásával a csatamezőn legyőzte Boriszt. Így két trónkövetelőt is féleállítva az útból, szilárdította meg uralkodását. Bélának és Ilonának összesen hat gyermeke született, négy fiú és két leány. Édesapja, Álmos hamvait hazahozatta Bizáncból és Székesfehérváron temettette el. Vak Béla igazságos, békeszerető, jó uralkodó volt.

A Képes Krónika Vak Béláról: Vak Béla uralkodott, Vak Álmos herceg fia; mind a számos rosszat elkerülte, és alázatosan jócselekedetek gyakorlására adta magát. Nem kereste segítségét karjának erejében, emberben nem bizakodott, hanem menedékét a Magasságbelibe vetette, gyámola lőn az Úr, vezérelte őt töméntelen irgalmával, és ágyékának gyümölcsét ültette székébe. ❧ Kezében megerősödött az ország, ellenségeit gyalázatra vetette az Úr mind a mai napig.

II. Béla istenfélő ember volt. Marczali Henrik történész szerint mikor leányát férjhez adta e szavakkal szólt: ”Istenem, égnek és földnek ura, te mindent látsz, én meg semmit. Te akartad, uram, hogy világtalan legyek, de te (...) belátsz az emberek szívébe, látod a jelent, múltat és a jövőt egyaránt."