Afgán bevándorló lövöldözött Washingtonban

Szerdán eddig ismeretlen okokból egy férfi tüzet nyitott a Nemzeti Gárda tagjaira. Az azóta Rahmanullah Lakanwalként azonosított afgán férfiról kiderült, hogy a Biden-adminisztráció programjával érkezett az országba – írja az Origo.

Az afgán férfi a hírek szerint Kandahárban szolgált

Fotó: CELAL GUNES/ANADOLU

Mint arról lapunk is beszámolt, szerdán egy férfi eddig ismeretlen okokból lőfegyverrel támadt rá a Nemzeti Gárda tagjaira, alig néhány utcára a Fehér Háztól. Az összecsapásban két katona életveszélyesen megsérült, valamint a támadót is találat érte, az ő állapota azonban nem kritikus. A férfit azóta már azonosította a hatóság.

Az információk alapján Rahmanullah Lakanwal egy éve érkezett az államokba a Biden-adminsztráció Allies Welcome programja során.

2021-ben Joe Biden akkori amerikai elnök úgy döntött, hogy az Egyesült Államok kivonul Afganisztánból. A döntést már akkor is sokan kritizálták, hiszen a kivonulás után szinte azonnal visszatértek a tálibok. Az Allies Welcome programot azért kellett életre hívni, mert a kivonulás után azok, akik segítették a Egyesült Államokat, komoly fenyegetésnek voltak kitéve.