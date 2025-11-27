Egyesült ÁllamokWashingtonmerénylet

Afgán bevándorló lövöldözött Washingtonban

Rahmanullah Lakanwal az Allies Welcome program során érkezett az Egyesült Államokba. Az afgán férfi egyes források szerint Kandahárban is szolgált az amerikai katonák oldalán.

Magyar Nemzet
2025. 11. 27. 16:14
Fotó: CELAL GUNES Forrás: ANADOLU
Szerdán eddig ismeretlen okokból egy férfi tüzet nyitott a Nemzeti Gárda tagjaira. Az azóta Rahmanullah Lakanwalként azonosított afgán férfiról kiderült, hogy a Biden-adminisztráció programjával érkezett az országba – írja az Origo. 

Az afgán férfi a hírek szerint Kandahárban szolgált
Fotó: CELAL GUNES/ANADOLU

Mint arról lapunk is beszámolt, szerdán egy férfi eddig ismeretlen okokból lőfegyverrel támadt rá a Nemzeti Gárda tagjaira, alig néhány utcára a Fehér Háztól. Az összecsapásban két katona életveszélyesen megsérült, valamint a támadót is találat érte, az ő állapota azonban nem kritikus. A férfit azóta már azonosította a hatóság. 

Az információk alapján Rahmanullah Lakanwal egy éve érkezett az államokba a Biden-adminsztráció Allies Welcome programja során. 

2021-ben Joe Biden akkori amerikai elnök úgy döntött, hogy az Egyesült Államok kivonul Afganisztánból. A döntést már akkor is sokan kritizálták, hiszen a kivonulás után szinte azonnal visszatértek a tálibok. Az Allies Welcome programot azért kellett életre hívni, mert a kivonulás után azok, akik segítették a Egyesült Államokat, komoly fenyegetésnek voltak kitéve. 

A program keretében azok az afgánok és családjuk, akik segítették az amerikai erőket, beléphettek és két évig korlátozás nélkül tartózkodhattak az Egyesült Államokban. 

Rahmanullah Lakanwal egyike volt ezeknek a bevándorlóknak. Meg nem erősített források szerint a férfi több évet szolgált Kandahárban az amerikai katonák oldalán. Az egyelőre nem világos, hogy mi állt tettének hátterében. A hatóságok közlése szerint ugyanakkor Lankalwal indítékának, hátterének és esetleges kapcsolatainak a vizsgálata már zajlik. 

Borítókép: Lezárt utca Washingtonban, a lövöldözés helyszínének a közelében (Fotó: AFP)

