A véradás ügyét elkötelezetten támogató önkéntesek kaptak elismerést az Országházban

A Magyar Vöröskereszt kezdeményezésére a véradók napját 1988 óta tartják Magyarországon annak emlékére, hogy 1954. november 27-én adtak át először a sokszoros véradóknak és véradásszervezőknek járó elismeréseket országosan.

2025. 11. 27. 17:13
Véradók a parlamentben (Forrás: Facebook)
Fotó: Szalai Csaba
A Magyar Vöröskereszt, az Országos Vérellátó Szolgálat és az állam képviselői ünnepélyes keretek között, az Országház főrendiházi üléstermében adtak át kitüntetéseket a magyar véradók napja alkalmából az Országházban csütörtökön azoknak, akik kiemelkedően támogatják a véradás ügyét. 

Véradás (Forrás: OVSZ)

A központi rendezvényen mintegy 75 díjat kaptak a rendszeres véradók, a véradásszervezők és a támogató intézmények. 

Az ünnepségen Pro Vita díjat vehettek át azok, akik évtizedek óta, akár száz alkalomnál is többször adtak vért. 

A Véradó Mozgalomért emlékéremmel jutalmazták a véradásszervezők kiemelkedő munkáját, míg a Véradóbarát Munkahely díjat azok a szervezetek kapták, amelyek rendszeresen biztosítanak helyszínt munkahelyi véradásoknak. A Felsőoktatási véradókampány aktív szereplőinek ezúttal is Bátorság-díjjal mondtak köszönetet. 

A véradókat Orbán Viktor is köszöntötte

A miniszterelnök levélben mondott köszönetet a véradóknak.

Tisztelt Véradó! Magyarország nemzeti kormánya elkötelezett az emberi élet védelme mellett. Ez a felelősség nemcsak szavakban, hanem tettekben is megnyilvánul: a véradók tiszteletében és megbecsülésében, akik mindannyian hozzájárulnak ahhoz, hogy bajba jutott honfitársaink új esélyt kapjanak az életre

– olvasható a levélben, melyet Nyitrai Zsolt, a miniszterelnök főtanácsadója tett közzé Facebook-oldalán. 

„Aki vért ad, valóban életeket ment, éppen ezért az egyik legszebb és legfelemelőbb pillanat egy véradó számára, amikor megkapja a »Vérét felhasználtuk« üzenetet. Ebben a rövid mondatban ugyanis éppúgy benne van az önzetlen segítség öröme, a hála érzete, mint az emberi összetartozás ereje” – mutatott rá levelében a kormányfő, aki valamennyi véradónak köszönetet mondott, s reményét fejezte ki, hogy a jó példa nyomán minél több fiatal honfitársunk is csatlakozik a véradók e nemes közösségéhez.

A Magyar Vöröskereszt kezdeményezésére a véradók napját 1988 óta tartják Magyarországon annak emlékére, hogy 1954. november 27-én adtak át először a sokszoros véradóknak és véradásszervezőknek járó elismeréseket országosan. A véradások szervezése 1939 óta a Magyar Vöröskereszt egyik meghatározó feladata. „Az önkéntes véradás az önzetlen segítségnyújtás egyik legnemesebb formája. […] Köszönet minden véradónak, aki hozzájárul hazánk vérkészletének fenntartásához, életek megmentéséhez!” – áll a Vöröskereszt közleményében.

Borítókép: Véradók a parlamentben (Forrás: Facebook)


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

