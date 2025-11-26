véradásegészségügyvérkészletvérünnepi időszakOrszágos Vérellátó Szolgálat

Közeleg a vörös szombat: aznap sokan vérüket adják Magyarországon

Hiába csökken valamelyest a véradási hajlandóság Magyarországon, a vérellátás ennek ellenére egész évben stabil, mert az Országos Vérellátó Szolgálat egyik legfontosabb feladata éppen az, hogy folyamatos egyensúlyt tartson fenn a vérkészítmények iránti kórházi igények és a véradások száma között.

Munkatársunktól
2025. 11. 26. 18:49
Vérradás Forrás: OVSz
Az év végi ünnepi időszak rendszeresen próbára teszi az egészségügyet, azon belül az országos vérkészlet biztosításáért felelős Országos Vérellátó Szolgálatot is, tekintettel arra, hogy jellemzően karácsonykor és szilveszter idején sem csökken a balesetek száma, miközben a kórházak folyamatosan működnek, a véradói aktivitás pedig nem ilyenkor a legintenzívebb.

Fotó: Véradás / OVSZ

Ennek ellenére a hazai vérellátás egész évben stabil és biztonságos, mivel az Országos Vérellátó Szolgálat (OVSZ) egyik legfontosabb feladata éppen az, hogy folyamatos egyensúlyt tartson fenn a vérkészítmények iránti kórházi igények és a vérgyűjtés, vagyis a véradások száma között – tudtuk meg az OVSZ szakmai főigazgató-helyettesétől, dr. Nagy Sándortól, aki mindehhez hozzátette, hogy

az ünnepi időszak és a hosszú hétvégék előtt hagyományosan erősítünk a véradások szervezésén, és szükség esetén telefonos vagy e-mailes behívásokat is küldünk.

Különösen fontos ez a trombocita-készítmények miatt, amelyek mindössze öt napig használhatók fel, ami a gyakorlatban azt jelenti, hogy ha például öt napig nincs vérgyűjtés, akkor a hatodik napon már nincs felhasználható készlet ebből a létfontosságú vérkészítményből, amire pedig sürgősségi műtéteknél és erős vérzéses ellátásoknál elengedhetetlenül szükség van. A tervezett véradásszervezéssel azonban a nemkívánatos helyzetek megelőzhetőek, így az év végi időszakban is biztosított a betegellátás.

Decemberben jön a RedSaturday

Az Országos Vérellátó Szolgálat az idei ünnepi időszakban például készül egy december 27-i és egy január 3-i, szombati RedSaturday elnevezésű országos véradónappal a két hosszú hétvége áthidalására. Ezeken a szombatokon a szolgálat intézetei nyitva lesznek, és meglepetésekkel is készülnek a véradók számára.

Fotó: OVSZ

A stabilitás a legfontosabb

A vérellátásban nem a minél nagyobb készlet felhalmozása a cél, hanem az 5-6 napos folyamatos tartalék fenntartása minden vércsoportból. Ez jelenti ugyanis a stabilitást – közölte a főigazgató-helyettes.

Ha a készletünk elegendő a következő 5-6 nap igényeire, és legkésőbb az ötödik napon újra tartunk véradást, akkor ideális helyzetben vagyunk.

Magyarországon ehhez naponta 1600–1800 véradó jelentkezése szükséges, továbbá az OVSZ-nek folyamatosan figyelnie kell a frissességre és a vércsoportarányokra is. Hazánkban az A+ vércsoportból származó vérből van a legtöbb, AB–-ból pedig a legkevesebb, hiszen a lakossági megoszlás is ilyen.

Csökkenő hajlandóság, csökkenő igény

Megtudtuk azt is, hogy bár Európa-szerte megfigyelhető jelenség a véradók számának csökkenése, Magyarország továbbra is a biztos középmezőnyben van, de fontos megjegyezni, hogy a klinikai gyakorlat is változik:

A modern terápiáknak és a szigorúbb transzfúziós protokolloknak köszönhetően sok országban – így Magyarországon is – csökken az igény a vérkészítmények alkalmazására.

A Covid a véradást is szétzilálta

Az elmúlt évtizedben tehát minden országban csökkenő tendencia figyelhető meg a véradások számában, és Magyarország sem kivétel ez alól. A Covid-időszak különösen megtörte a korábbi szokásokat, ráadásul a rendszeres véradók tábora kiöregedőben van, ezért egyre nagyobb hangsúlyt kap a fiatal generációk bevonása.

Kiemelten foglalkozunk a középiskolai és felsőoktatási intézményekkel, célzott kampányokkal segítjük az első véradás élményét

– mondta dr. Nagy Sándor, aki arról is beszélt, hogy tavasszal például egy két hónapos országos egyetemi kampánnyal erősítették a vérkészleteket, és minden évben megszervezik kétszer a civil véradó heteket, a kormánytisztviselői véradó heteket, illetve ősszel a banki véradók hetét, amelyek mind fontos pillérei az éves véradási stratégiáknak.

Akik vérüket adják

Sok véradó személyes élmény vagy családi érintettség hatására dönt úgy, hogy véradásra vállalkozik, és az ilyen belső motiváció a legértékesebb a véradók közösségében.

Általánosságban elmondható, hogy a 30–50 év közötti korosztály a legaktívabb, ők adják a rendszeres véradók táborát,

hiszen ebben az életkorban kiszámíthatóbb az életvitel, és már kialakul egyfajta felelősségvállalás a közösség iránt. A fiatalok, különösen a 18–25 évesek elérése azonban folyamatos kihívás, hiszen korosztályukban még nem alakult ki rendszeresség, ezért kiemelten fontosak az OVSZ számára a középiskolai és egyetemi kampányok, ahol egy első jó véradási élmény akár évtizedekig tartó rendszeres véradói pályát is elindíthat.

A nemek arányát tekintve a férfiak hagyományosan aktívabbak a véradásban.

Ezzel kapcsolatban azonban tudni érdemes, hogy a férfiak az év 365 napján belül ötször, míg a nők négyszer adhatnak vért, illetve a nők esetében a menstruáció, a terhesség és az alacsonyabb hemoglobinszint gyakrabban jelent kizáró tényezőt. Ugyanakkor a nők véradási hajlandósága is nagyon erős, amikor egészségi állapotuk ezt lehetővé teszi.

Pelikán-napi üzenetek

A rendszeres véradók időről időre tapasztalhatják, hogy levélben kapnak üzenetet, hogy ha tehetik, menjenek vért adni. Ez azonban nem azt jelenti, hogy olyankor fogyóban lennének a vérkészletek.

Rendszeres véradóink úgynevezett Pelikán-napi értesítő e-mailt kapnak, amely jelzi számukra, hogy letelt a kötelező, 56 napos várakozási idő, és ismét alkalmasak véradásra

– tudtuk meg az OVSZ főigazgató-helyettesétől, aki hozzátette, hogy emellett egyes tematikus, nyereményjátékkal vagy ajándékkal összekötött véradó napjaikra is küldenek meghívókat.

Mindez azt jelenti, hogy az OVSZ ugyan 5-6 napra tervez előre , de a vérkészítményekre minden nap szükség van, hiszen az emberi vér csak emberi vérrel pótolható. A sürgősségi ellátás, baleseti sebészet, onkológia, szülészet, ortopédiai műtétek, transzplantációk mind-mind elképzelhetetlenek vérkészítmények nélkül.

A telefonos vagy e-mailes megkeresések tehát nem vészjelzések, hanem a rendszeres véradások fenntartását szolgálják.

Fotó: OVSZ

Végül dr. Nagy Sándor, az OVSZ szakmai főigazgató-helyettese elmondta, hogy az OVSZ mindenkit szeretettel vár, aki egészséges, életkora 18–65 év közötti, valamint legalább 50 kilogramm súlyú. Az aktuális véradási helyszínek és időpontok pedig könnyen megtalálhatók a Vérellátó időpontfoglaló felületén.

 

Borítókép: Véradás (Forrás: Országos Vérellátó Szolgálat)


