Közeleg a vörös szombat: aznap sokan vérüket adják Magyarországon

Az év végi ünnepi időszak rendszeresen próbára teszi az egészségügyet, azon belül az országos vérkészlet biztosításáért felelős Országos Vérellátó Szolgálatot is, tekintettel arra, hogy jellemzően karácsonykor és szilveszter idején sem csökken a balesetek száma, miközben a kórházak folyamatosan működnek, a véradói aktivitás pedig nem ilyenkor a legintenzívebb.

Fotó: Véradás / OVSZ

Ennek ellenére a hazai vérellátás egész évben stabil és biztonságos, mivel az Országos Vérellátó Szolgálat (OVSZ) egyik legfontosabb feladata éppen az, hogy folyamatos egyensúlyt tartson fenn a vérkészítmények iránti kórházi igények és a vérgyűjtés, vagyis a véradások száma között – tudtuk meg az OVSZ szakmai főigazgató-helyettesétől, dr. Nagy Sándortól, aki mindehhez hozzátette, hogy

az ünnepi időszak és a hosszú hétvégék előtt hagyományosan erősítünk a véradások szervezésén, és szükség esetén telefonos vagy e-mailes behívásokat is küldünk.

Különösen fontos ez a trombocita-készítmények miatt, amelyek mindössze öt napig használhatók fel, ami a gyakorlatban azt jelenti, hogy ha például öt napig nincs vérgyűjtés, akkor a hatodik napon már nincs felhasználható készlet ebből a létfontosságú vérkészítményből, amire pedig sürgősségi műtéteknél és erős vérzéses ellátásoknál elengedhetetlenül szükség van. A tervezett véradásszervezéssel azonban a nemkívánatos helyzetek megelőzhetőek, így az év végi időszakban is biztosított a betegellátás.

Decemberben jön a RedSaturday

Az Országos Vérellátó Szolgálat az idei ünnepi időszakban például készül egy december 27-i és egy január 3-i, szombati RedSaturday elnevezésű országos véradónappal a két hosszú hétvége áthidalására. Ezeken a szombatokon a szolgálat intézetei nyitva lesznek, és meglepetésekkel is készülnek a véradók számára.

Fotó: OVSZ

A stabilitás a legfontosabb

A vérellátásban nem a minél nagyobb készlet felhalmozása a cél, hanem az 5-6 napos folyamatos tartalék fenntartása minden vércsoportból. Ez jelenti ugyanis a stabilitást – közölte a főigazgató-helyettes.

Ha a készletünk elegendő a következő 5-6 nap igényeire, és legkésőbb az ötödik napon újra tartunk véradást, akkor ideális helyzetben vagyunk.

Magyarországon ehhez naponta 1600–1800 véradó jelentkezése szükséges, továbbá az OVSZ-nek folyamatosan figyelnie kell a frissességre és a vércsoportarányokra is. Hazánkban az A+ vércsoportból származó vérből van a legtöbb, AB–-ból pedig a legkevesebb, hiszen a lakossági megoszlás is ilyen.