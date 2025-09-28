DÁPOrszágos Vérellátó SzolgálatNyitrai Zsolt

A DÁP egyszerűsíti, gyorsítja a véradást is

Nyitrai Zsolt elmondta, hogy a DÁP elindulása óta számos újdonsággal bővült az alkalmazás.

Magyar Nemzet
2025. 09. 28. 18:23
DÁP MTI/Illyés Tibor
A Digitális állampolgárság program (DÁP) egyszerűsíti, gyorsítja a véradást – közölte a miniszterelnök főtanácsadója vasárnap a Facebook-oldalán. Nyitrai Zsolt a videóban azt mondta: a DÁP elindulása óta számos újdonsággal bővült az alkalmazás, köztük a hiteles adatmegosztás lehetőségével is. – A funkciónak köszönhetően generált PDF-dokumentum a véradásnál is használható – tette hozzá. 

Kevesebb papír, gyorsabb véradás. A DÁP-pal segíteni még könnyebb

– hangsúlyozta Nyitrai Zsolt, arra biztatva mindenkit, hogy töltse le és használja a DÁP-ot.

A videóban Nagy Sándor, az Országos Vérellátó Szolgálat szakmai főigazgató-helyettese arról beszélt, hogy naponta 1600–1800 véradóra van szükség a biztonságos vérellátáshoz, hiszen évente mintegy 400 ezer beteg szorul vérre, vérkészítményre.

Hangsúlyozta, hogy az Országos Vérellátó Szolgálatnál különösen örülnek a Digitális állampolgárság programnak, mert a véradás előtti adminisztráció így sokkal egyszerűbbé vált.

Kiemelte, hogy a véradóknak már nem kell keresgélniük a tajkártyát és lakcímkártyát, hiszen elegendő magukkal hozniuk egy érvényes személyazonosításra hivatalosan alkalmas fényképes igazolványt. A taj számukat és a lakcímüket a DÁP alkalmazáson keresztül is bemutathatják – húzta alá.

A véradók így valóban a legfontosabbra koncentrálhatnak: arra, hogy segítsenek másokon – fogalmazott, hozzátéve: nekünk pedig hatalmas könnyebbség, hogy minden gyorsabban és gördülékenyebben zajlik. 

