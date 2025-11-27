KisgyőrNemzet Betleheminstalláció

A Parlamentnél állítják fel az ország egyik legszebb karácsonyi installációját + videó

Megélénkült a Bükk ölelésében fekvő Kisgyőr, ahol ismét teherautóra kerültek a gondosan becsomagolt, kézzel faragott szobrok. A „nemzet betleheme”, amely mára az egyik leglátogatottabb karácsonyi installációvá nőtte ki magát, negyedik alkalommal díszíti majd az Országház előtti teret.

Magyar Nemzet
2025. 11. 27. 16:42
Csütörtökön reggel ismét felpezsdült a Bükk lábánál fekvő Kisgyőr: gondosan becsomagolt faragott szobrok kerültek teherautóra, hogy negyedik alkalommal keljen útra a „nemzet betleheme”. A kis falu alkotásai idén is az Országház előtti teret díszítik majd – derül ki a boon.hu cikkéből.

Fotó: Vajda János/MW

A kisgyőri polgármesteri hivatal udvarán november 27-én reggel kezdődött a pakolás: a falubeliek óvatosan adták kézről kézre a faragott elemeket. Innen indul pénteken hajnalban a „nemzet betleheme”, amelyet 

2022-ben a Magyar Művészeti Akadémia népművészeti tagozatával és a Kárpát-medence 34 településének fafaragóival közösen hoztak létre. 

Az alkotás mára 22 elemre bővült, eszmei értéke felbecsülhetetlen.

Önkéntesek tucatjai segítik a betlehem építését

A települést tizenöt éve vezető Kékedi László népi iparművész, aki maga is alkotója a betlehem elemeinek, a rakodás közben mesélt a Boon.hu-nak. Elmondta, hogy 

az installáció már 22 elemből áll, idén többek között Petrás Mária és Kósa Klára kerámiái, valamint Horváth Zoltán fazekasmunkái kerültek hozzá, és az istállójelenet is bővült.

A kamion és az építők november 28-án reggel nyolcra érkeznek a Kossuth térre, ahol várhatóan délután kettőre készülnek el. „Tizennégyen megyünk, ennyien férünk a két kisbuszba” – mondta a polgármester. A betlehemet idén közelebb állítják a kordonhoz, hogy a látogatók jobban meg tudják szemlélni, és „ne csak nézzék, hanem át is éljék”.

A falubeliek közül sokan minden évben jelentkeznek az építésre, és volt már, hogy a határon túlról is érkeztek segítők.

Tavaly még az erdélyi testvértelepülésről is jöttek építeni. Annyian jelentkeznek, hogy nem is férnénk el mindannyian a két kisbuszban. Mindenki önként jön, a jó szándék viszi előre az egészet.

A helyszínen az építők között ott lesz Szontágh Szabolcs, Kisgyőr lelkipásztora is, aki nemcsak építi, hanem meg is áldja a kész betlehemet.

Budapest, 2022. november 27. A nemzet betleheme az ünnepélyes átadás előtt a Kossuth téren, az Országház előtt 2022. november 27-én. MTI/Máthé Zoltán
Fotó: Máthé Zoltán/MTI 

Advent első vasárnapján Latorcai János, az Országgyűlés alelnöke mond ünnepi beszédet a felállított betlehem mellett. 

A statisztikák szerint tavaly mintegy 150 ezer látogató nézte meg a „nemzet betlehemét” és az ország karácsonyfáját.

A portál azt is megtudta, miként született meg az installáció a Kárpát-medence mestereinek közös munkájából – a részletekért kattintson ide.

Borítókép: Elindult a betlehem Budapestre (Forrás: MW/Vajda János)

               
       
       
       

            További játékainkhoz kattintson ide!        

   

Fontos híreink

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Belföldi híreink

Külföldi híreink

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

