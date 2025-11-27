A Parlamentnél állítják fel az ország egyik legszebb karácsonyi installációját + videó

Csütörtökön reggel ismét felpezsdült a Bükk lábánál fekvő Kisgyőr: gondosan becsomagolt faragott szobrok kerültek teherautóra, hogy negyedik alkalommal keljen útra a „nemzet betleheme”. A kis falu alkotásai idén is az Országház előtti teret díszítik majd – derül ki a boon.hu cikkéből.

Fotó: Vajda János/MW

A kisgyőri polgármesteri hivatal udvarán november 27-én reggel kezdődött a pakolás: a falubeliek óvatosan adták kézről kézre a faragott elemeket. Innen indul pénteken hajnalban a „nemzet betleheme”, amelyet

2022-ben a Magyar Művészeti Akadémia népművészeti tagozatával és a Kárpát-medence 34 településének fafaragóival közösen hoztak létre.

Az alkotás mára 22 elemre bővült, eszmei értéke felbecsülhetetlen.

Önkéntesek tucatjai segítik a betlehem építését

A települést tizenöt éve vezető Kékedi László népi iparművész, aki maga is alkotója a betlehem elemeinek, a rakodás közben mesélt a Boon.hu-nak. Elmondta, hogy

az installáció már 22 elemből áll, idén többek között Petrás Mária és Kósa Klára kerámiái, valamint Horváth Zoltán fazekasmunkái kerültek hozzá, és az istállójelenet is bővült.

A kamion és az építők november 28-án reggel nyolcra érkeznek a Kossuth térre, ahol várhatóan délután kettőre készülnek el. „Tizennégyen megyünk, ennyien férünk a két kisbuszba” – mondta a polgármester. A betlehemet idén közelebb állítják a kordonhoz, hogy a látogatók jobban meg tudják szemlélni, és „ne csak nézzék, hanem át is éljék”.

A falubeliek közül sokan minden évben jelentkeznek az építésre, és volt már, hogy a határon túlról is érkeztek segítők.

Tavaly még az erdélyi testvértelepülésről is jöttek építeni. Annyian jelentkeznek, hogy nem is férnénk el mindannyian a két kisbuszban. Mindenki önként jön, a jó szándék viszi előre az egészet.

A helyszínen az építők között ott lesz Szontágh Szabolcs, Kisgyőr lelkipásztora is, aki nemcsak építi, hanem meg is áldja a kész betlehemet.

Fotó: Máthé Zoltán/MTI

Advent első vasárnapján Latorcai János, az Országgyűlés alelnöke mond ünnepi beszédet a felállított betlehem mellett.

A statisztikák szerint tavaly mintegy 150 ezer látogató nézte meg a „nemzet betlehemét” és az ország karácsonyfáját.

A portál azt is megtudta, miként született meg az installáció a Kárpát-medence mestereinek közös munkájából – a részletekért kattintson ide.

Borítókép: Elindult a betlehem Budapestre (Forrás: MW/Vajda János)