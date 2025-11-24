Díszítésre készen áll az ország karácsonyfája + videó

Mint azt lapunk is megírta, ma hajnalban megérkezett az Országház elé a leendő karácsonyfa, amelyet azóta talpra is állítottak.

Az idei fa egy ezüstfenyő, amely csaknem 23 méter magas. A fát vasárnap Ibrányban vágták ki, majd a Honvédség egy negyventonnás járművel szállította a budapesti Kossuth térre.

Most kikerült az Országház közösségi oldalára egy friss videó, amelyen az látható, amint felállítják a Kossuth téren a fenyőt, a kisfilm pedig a Díszítésre kész címet kapta. A videót ITT tekintheti meg.

Deutsch Tamás, a Fidesz EP-képviselője képeket is megosztott a fáról.

A BM Országos Katasztrófavédelmi Igazgatóság közzétett egy videót, amelyen a reggeli fakivágástól a talpra állításig látszik a folyamat. A bejegyzésben azt írják: csaknem 23 méter magas és több mint öttonnás az ezüstfenyő.

– Hosszú évek óta a fővárosi tűzoltóknak jut az a megtiszteltetés, hogy felállíthatják az ország karácsonyfáját – írták a posztban Hozzátették, a tűzoltóknak több feladata is volt a Parlament épülete előtt. A tűzoltódaruval először megemelték a fát, majd azt együttes erővel a helyére illesztették. A műveletben 15 tűzoltó vett részt, munkájukat egy létrás tűzoltógépjármű is segítette.

Azt is közzétették, hogy a karácsonyfa advent első napjától lesz teljes szépségében látható.