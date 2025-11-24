Így érkezett meg az ország karácsonyfája a Kossuth térre + videó

Megérkezett az ország karácsonyfája a Kossuth térre. Az idei fa egy ezüstfenyő, amely csaknem 23 méter magas. A fát vasárnap Ibrányban vágták ki, majd a Honvédség egy negyventonnás járművel szállította a budapesti Kossuth térre. A fát hagyományokhoz hűen a Parlament előtt állítják fel.

Ibrányból érkezett a hatalmas ezüstfenyő (Fotó: szon.hu)

Az Országház Facebook-oldaláról kiderül, hogy az idei esztendő során folyamatosan érkeztek a felajánlások az Országgyűlés Hivatalához az ország minden tájáról. A 31 fenyőfából 18 volt megfelelően magas ahhoz, hogy a helyszínen is megvizsgálják, sőt a tavalyi válogatásból is több versenyben maradt.

Az elbírálás a megfelelő magasság – hozzávetőleg húsz méter vagy nagyobb –, az arányos forma és a kellően dús lombozat alapján történt. Figyelembe kellett még venni a biztonságos megközelíthetőséget, az elektromos vezetékek helyzetét, az emelődaru és a szállítójármű helyigényét, valamint azt is, hogy hogyan viseli el az óriási fenyőfa a kivágás, emelés, rögzítés viszontagságait.

A szállítási útvonalak mérlegelését követően született meg a döntés. Így az ország karácsonyfája 2025-ben a nyírségi Ibrány város legnagyobb fenyőfája, egy csaknem 23 méter magas ezüstfenyő lesz.

A család – amely szeretné megőrizni névtelenségét – az unokák javaslatára, tavaly szenteste határozta el, hogy az udvarukban negyven év alatt kiterebélyesedett fenyőfát felajánlják az Országgyűlés Hivatalának.

Nagy örömmel és büszkeséggel töltötte el őket, hogy az évtizedekkel ezelőtt még földlabdásan elültetett ezüstfenyőjük az ország karácsonyfájaként fogja ékesíteni az ünnepi fényekbe öltöztetett fővárosi Kossuth teret, advent első vasárnapjától vízkeresztig.

Elmondásuk szerint az előző években mindig megcsodálták az Országház előtt felállított karácsonyfát, ami az idén különös büszkeséggel fogja eltölteni mindannyiukat.