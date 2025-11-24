karácsonyfaország karácsonyfájaOrszágház

Így érkezett meg az ország karácsonyfája a Kossuth térre + videó

A hagyományokhoz híven idén is kiválasztották az ország karácsonyfáját, amelyet a fővárosban, a Kossuth téren állítanak fel. A leendő karácsonyfa Ibrányból kelt útra vasárnap, hajnalban meg is érkezett az Országház elé.

2025. 11. 24. 7:21
Fotó: Mogyoróssy Márton / Miniszterelnöki Kabinetiroda
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Megérkezett az ország karácsonyfája a Kossuth térre. Az idei fa egy ezüstfenyő, amely csaknem 23 méter magas.  A fát vasárnap Ibrányban vágták ki, majd a Honvédség egy negyventonnás járművel szállította a budapesti Kossuth térre. A fát hagyományokhoz hűen a Parlament előtt állítják fel.

Ibrányból érkezett a hatalmas ezüstfenyő (Fotó: szon.hu)

Az Országház Facebook-oldaláról kiderül, hogy az idei esztendő során folyamatosan érkeztek a felajánlások az Országgyűlés Hivatalához az ország minden tájáról. A 31 fenyőfából 18 volt megfelelően magas ahhoz, hogy a helyszínen is megvizsgálják, sőt a tavalyi válogatásból is több versenyben maradt. 

Az elbírálás a megfelelő magasság – hozzávetőleg húsz méter vagy nagyobb –, az arányos forma és a kellően dús lombozat alapján történt. Figyelembe kellett még venni a biztonságos megközelíthetőséget, az elektromos vezetékek helyzetét, az emelődaru és a szállítójármű helyigényét, valamint azt is, hogy hogyan viseli el az óriási fenyőfa a kivágás, emelés, rögzítés viszontagságait. 

A szállítási útvonalak mérlegelését követően született meg a döntés. Így az ország karácsonyfája 2025-ben a nyírségi Ibrány város legnagyobb fenyőfája, egy csaknem 23 méter magas ezüstfenyő lesz.

A család – amely szeretné megőrizni névtelenségét – az unokák javaslatára, tavaly szenteste határozta el, hogy az udvarukban negyven év alatt kiterebélyesedett fenyőfát felajánlják az Országgyűlés Hivatalának. 

Nagy örömmel és büszkeséggel töltötte el őket, hogy az évtizedekkel ezelőtt még földlabdásan elültetett ezüstfenyőjük az ország karácsonyfájaként fogja ékesíteni az ünnepi fényekbe öltöztetett fővárosi Kossuth teret, advent első vasárnapjától vízkeresztig.

Elmondásuk szerint az előző években mindig megcsodálták az Országház előtt felállított karácsonyfát, ami az idén különös büszkeséggel fogja eltölteni mindannyiukat.

 

Borítókép: Megérkezett az ország karácsonyfája (Fotó: Facebook/Nyitrai Zsolt)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekV Naszályi

V. Naszályi feljelent

Bayer Zsolt avatarja

Parádés. Ő tesz feljelentést.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu