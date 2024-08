Nagy siker lett a 3. nemzetközi cigány dal napja

A nemzetközi cigány dal napja a sokszínűséget ünnepelte idén is, legendás cigány és nemcigány művészek részvételével tíz magyarországi városban: Budapesten, Szentendrén, Csobánkán, Százhalombattán, Hatvanban, Ravazdon, Veszprémben, Balatonbogláron, Pécsett és Nagyecseden, valamint öt külföldi, illetve határon túli helyszínen, így Párkányban, Marosvásárhelyen, Berlinben, Burgaszban és a spanyolországi Jerez de la Fronteraban. Az ismert oláh cigány folkzenekarok mellett az éttermi cigányzene kiváló előadói és nemcigány fellépők is szerepeltek a programban. Mindenkit megkértek a szervezők, hogy egy-két dal lovári nyelven hangozzék el, ezzel is felhívva a figyelmet az anyanyelv megőrzésének fontosságára.

Tizenkétezer ember vett részt a 3. nemzetközi cigány dal napján (Fotó: Kiss Lóri)

A 3. nemzetközi cigány dal napja fellépői

Az eseménysorozat arca Lakatos Mónika Kossuth- és WOMEX életműdíjas roma énekesnő volt.

Kiemelkedő fúziós koncerteket tartottak, így együtt lépett fel Szabó Balázs és Lakatos Mónika és a Romengo, Ábrahám Judit és az indiai Gipsy Sand Tunes Band Radzsasztánból, Szalóki Ági és az EtnoRom, Bocskor Bíborka és a Kalyi Jag, Lukács Miklós és a MazsiMó-GipsyMó.

Autentikus flamenco zenészek érkeztek Jerez de la Fronterából Ravazdra, a spanyolországi városban pedig a Karaván Família muzsikált. Burgaszban Balogh Kálmán és a Gipsy Cimbalom Band lépett fel együtt, illetve a legendás előadó, Ivo Papasov is színpadra állt.

– Boldog vagyok, hogy harmadik alkalommal a Nemzetközi Cigány- és Világzenei Hálózat szervezésében már ilyen sok helyszínen tudtunk jelen lenni és élményt adni a közönségnek a 3. nemzetközi cigány dal napján – mondta el Rostás Mihály „Mazsi”, a cigány dal napjának ötletgazdája, művészeti vezetője, a Nemzetközi Cigány- és Világzenei Hálózat elnöke.

Flamencotól a balkáni rezesbandákig, cigány hallgatóktól a jazzes ritmusokig igyekeztünk bemutatni a cigány kultúra életörömét, dinamizmusát és mélységét. Azt hiszem, akik részt vettek az események valamelyikén, amellett hogy remekül szórakoztak, megtapasztalhatták a cigány kultúra sokszínűségét és felfedezhették, hogyan gazdagítja kölcsönösen egymást az anyaország és a cigányság zenéje, amely szerves része az egyetemes és a magyar zenekultúrának is – foglalta össze a művészeti vezető.

A nemzetközi cigány dal napját jövőre is augusztus 8-án, a világhírű észak-macedón roma énekesnő, Esma Redzepova születésnapján rendezik meg.