Neked a divat mondja meg, hogy ki vagy

Augusztus 26-tól Budapest különböző pontjain több mint 35 side event, köztük kerekasztal-beszélgetések, workshopok és stúdiólátogatások várják az érdeklődőket. A bemutatók mellett a Millenáris Nemzeti Táncszínházban megrendezett Fashion Hub színes programkínálata a divat- és kreatívipar trendjeit és szakmai kérdéseit bemutató előadásokkal, beszélgetésekkel, prezentációkkal és kiállítókkal várja a vendégeket. A Magyar Divat & Design Ügynökség (MDDÜ) szervezésében kiemelt figyelmet kap a környezettudatosság témaköre, egy tudatos gyakorlatokra ösztönző kategória és egy textilgyűjtésre felhívó akció jegyében.

Fotó: David Ajkai

A Millenáris G épülete ismét megtelik a hazai és regionális tervezők legújabb ruhakölteményeivel – a szezonban 24, többek között kilenc szerb, egy marokkói, két szlovén, három lengyel, négy szlovák, egy bosznia-hercegovinai, valamint négy ukrán tervező munkáival ismerkedhet meg a közönség. A kifutón felbukkannak a jól ismert lokális márkák kollekciói is a catwalk show-k és BCEFW Showcase bemutatók keretein belül, valamint a New Generation és Young Talents kategóriák fiatal tehetségei is bemutatkoznak a nagyközönség előtt augusztus 31-én és szeptember 1-jén. A hétvégi programot tovább színesíti a saját szervezésű bemutatók és prezentációk gazdag repertoárja, jelentős hazai márkák és a nemzetközi színtéren is elismert tervezők főszereplésével.

A BCEFW egyik legfontosabb célkitűzése, hogy hídként a nemzetközi divatszíntér szereplőit is összekösse, ennek jegyében régiós kollaborációk köttettek a szezonban.

Az előremutató szakmai együttműködések útján hosszú távon csereprogramok jöhetnek létre Közép-Európa divateseményeivel és intézményeivel. A Slovakian Fashion Councillal, a Ljlubljana Fashion Weekkel és a Belgrad Fashion Weekkel kötött megállapodások keretében kollektív bemutatók keretében mutatkoznak be a régió márkái.

A 2025-ös tavaszi-nyári szezonban négy hazai és egy regionális tervezővel debütál a BCEFW legújabb kategóriája, a Conscious by BCEFW: a Catwalk tervezői közül a NANUSHKA és BORBALA, a BCEFW Showcase kategóriából MARKO FEHER (BA), míg a prezentáló márkák sorából a SLANGSLANG és a PRINTA képviseltetik magukat a tudatos gyakorlatokra ösztönző szekcióban.

Az idei rekordszámok is bizonyítják, hogy a Budapest Central European Fashion Week mára a régiós divatszíntér egyik kulcsfontosságú platformjává nőtte ki magát, amelyet a megnövekedett partneri kapcsolatok, valamint a regionális együttműködések és kollektív bemutatók is alátámasztanak. Szeretnénk élni ezzel a koncentrált figyelemmel, és megragadni az alkalmat, hogy egy új, lényeges témát emeljünk a diskurzusba. A Magyar Divat & Design Ügynökség idén még tudatosabb gyakorlatra ösztönzi partnereit és a márkákat, ennek részeként két új kezdeményezés került bevezetésre: a Conscious by BCEFW, amely a fenntarthatóbb gyakorlatokat támogatja a tervezők körében, és a MOHU Mol Hulladékgazdálkodási Zrt.-vel és a Millenárissal kötött együttműködésünk, amely fontos üzenetet közvetít a lakosság számára a környezettudatosság terén

– nyilatkozott Jakab Zsófia a kreatívipar fejlesztéséért és ágazati koordinációjáért felelős miniszteri biztos, az MDDÜ vezérigazgatója az idei szezon újdonságaival, eredményeivel kapcsolatban.

Jakab Zsófia, a kreatívipar fejlesztéséért és ágazati koordinációjáért felelős miniszteri biztos, az MDDÜ vezérigazgatója. Fotó: HFDA /The Sparkle Content

A fővárosba idén is a nemzetközi divatszcéna képviselői érkeznek a BCEFW-re: az ELLE Poland és ELLE Ukraine szerkesztői, a Vogue Italia és Vogue Adria, valamint a 10 Magazine US újságírói is megjelennek a kifutót keretező front row székein. A Millenáris Nemzeti Táncszínházban megrendezésre kerülő Fashion Hub kötetlen, élvezetes és minden korosztálynak érdekes formában prezentálja a divat- és kreatívipar aktuális trendjeit és kérdéseit, különös tekintettel a digitális tervezésre, divatfotográfiára, sminktechnikákra, valamint a nemzetközi karrierlehetőségekre.

A divathetet idén egy több mint 35 eseményből álló, színes side event sorozat kíséri – a BCEFW teljes ideje alatt Budapest különböző pontjain és egy vármegyeszékhelyen kerekasztal-beszélgetések, workshopok és stúdiólátogatások várják az érdeklődőket.

Az eligazodást a nyomtatott Fashion Map térkép segíti, amely jelentősen megkönnyíti a divattúra útvonalának megtervezését. Bár a legtöbb side event és Fashion Hub program ingyenes, egyes események előzetes regisztrációhoz és részvételi díjhoz kötöttek, a részletek a BCEFW honlapján és a szervező partnerek online platformjain ellenőrizhetők.