A Netflix meglepetéssikere második évadot kapott, az új előzetes még több halálos áldozatot ígér

Három évvel az első évad bemutatása után visszatér a Squid Game (magyar keresztségben a még a szinkronos nézők körében is csak ritkán használt Nyerd meg az életed címre hallgat a sorozat). A második évad december 26-án kerül fel a streamingolra, és a Netflix ennek megfelelően el is kezdte az első kedvcsináló feltöltését, melyek az első évadból ismerős motívumokat használják újra, s kacsintanak össze cinikusan a rajongókkal.

A Netflix egyik nagy megepetés sikere volt három évvel ezelőtt a Squid Game. Fotó: TMDb

Az első kedvcsináló előzetest az olimpia ihlette, ebben rajtra kész sportolók sorakoznak fel egy atlétikapályán százméteres vonalán. Azonban amint elkezdődik a játék, a Squid Game jól ismert, zöld overallba öltözött versenyzői jelennek meg, és hamarosan kiderül, hogy ismét nem mindennapi kihívásokkal kell szembenézniük. A trailer végén elhangzik a beszédes kérdés:

Három év telt el. Akarsz újra játszani?

A legújabb kedvcsinálót cikkünk végén lehet megtekinteni, ebből sem derül ki sokkal több, csak hogy várhatóan sok véres áldozattal jár majd a legújabb évad is. Ez három évvel az első évad eseményei után játszódik, amikor Lee Jung-jae karaktere, Gi-hun, aki akaratlanul megnyerte a játékot, most arra törekszik, hogy egyszer és mindenkorra véget vessen ennek a halálos versenynek, ehhez azonban újra játékba kell szállnia.

A sorozatot ismét Hwang Dong-hyuk rendezi, aki az első évaddal történelmet írt, mikor az első ázsiai rendezőként nyerte el a legjobb drámasorozat rendezéséért járó Emmy-díjat.

A Squid Game harmadik évadát csak 2025-ben mutatják be, de már tudni lehet, hogy ez lesz az utolsó, miközben az első évad sikere után a Netflix egy valóságshow-t is készített a sorozat alapján, aminek nem csak a forgatását övezték botrányok, hanem az eredeti alkotók ellenszenvét is kivívták, mivel a Squid Game véres társadalomkritikájának nem az a célja, hogy a valóságban is megvalósítsák. Ennek ellenére annak is érkezik a folytatása, hiszen a siker az siker.