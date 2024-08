Oasis: újabb nagy visszatérőnek örülhetnek a rajongók

A remények beigazolódtak: az Oasis folytatja. A hazai rajongók szerencsére több alkalommal élvezhették az 1991-ben megalakult brit rockzenekar előadásait, hiszen a Hajógyári-szigeten már nem egyszer lépett fel a banda: 2000-ben még teljes létszámban az akkori Pepsi Szigeten, majd például 2016-ban Noel Gallagher és csapata, két évvel később, 2018-ban pedig Liam.

Oasis-koncert még a csapat virágkorából, 2005-ből. Fotó: AFP

A külön koncertezés okát pontosan értjük: a legendás testvérpár állandó torzsalkodása sok éven át mérgezte a légkört, és szépen el is vezetett a csapat 2009-es széteséséhez, így a 2008-as, Dig Out Your Soul című lemezük volt az utolsó. Miután Liam Gallagher első lemezük 30. évfordulós turnéjára meghívta a testvérét, talán volt, aki reménykedett a rajongók közül, de a tervből végül nem lett semmi, Noel Gallagher nem akart ebben részt venni. A maradék rajongótábor nemrég a Szigeten Liam Definitely Maybe-koncertjével kellett beérje, így aztán igazi bombaként robbant a hír nemrég, hogy mégis újra együtt koncerteznének… Titokzatos utalgatások futottak a két fivér közösségimédia-felületein, végül pedig ma kiderült, hogy az Oasis-fanok készülhetnek a jövő nyári koncertturnéra. Csak nehogy addig újra összebalhézzon a két fekete bárány!