Richard Gere lesz a zürichi filmfesztivál sztárvendége

A 20. jubileumához érkezett, október 3. és 20. között zajló filmfesztiválon vetítik a Wisdom of Happiness című, dalai lámáról szóló svájci dokumentumfilmet, amelynek Gere volt az egyik executive producere. A bemutatón a dokumentumfilm rendezői, Barbara Miller és Philip Delaquis is megjelenik, és ott lesz Jetszun Pema, a tibeti vallási vezető húga is.

A 14. dalai láma portréját mutatja be a dokumentumfilm. Forrás: Yahoo

A Wisdom of Happiness a 14. dalai láma portréját mutatja be a 89 éves, Nobel-békedíjas vallási vezetővel készült interjúk és korábban be nem mutatott, archív felvételek alapján.