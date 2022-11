Sármos színészek, akik 40 felett lettek sikeresek

Hugh Jackman

Az ausztrálok legkiemelkedőbb filmcsillaga, aki határozottan a Marveles X-Men filmek révén lett világhírű, tényleg virágkorát éli. Bár a mozi első része 2000-ben debütált, a folytatások nélkül most biztosan nem sokan emlékeznének arra a szőrös, izmos férfira, akinek a kézfejéből penge karmok ugrottak ki.

A filmstúdió meglátta Hugh-ban a lehetőséget és egy egész brandet épített rá, ami olyannyira bejött, hogy bár Farkas története már megkapta a befejezését, 2024-ben a deadpool3-ban újra Farkas szerepében fog díszelegni.

Persze az X-Men filmeken kívül is zajlott körülötte az élet, a színház is felfedezte magának, ahonnan egyenes út vezetett a Nyomorultak című zenés dráma főszerepééig, amiért el is nyerte 2012-ben a legjobb férfi színésznek járó Oscar-szobrot, nem beszélve a legnagyobb showman sikeréről, mely P.T. Barnum üzletember, showman életét mutatja be.

Colin Firth

A Büszkeség és Balítélet Mr. Darcyjába nők ezrei voltak szerelmesek, kit is lehetne érte hibáztatni, hiszen bármikor fel tudnánk idézni azt a bizonyos tóban fürdős jelenetet. Na, de elhessegetve a rózsaszín ködöt, be kell látnunk, hogy Colin számára az érettebb szerepei hozták meg az elismerést.

Persze a Bridget Jones-filmeknek is jelentős szerepük volt az angol híresség karrierjében, de a az Egy egyedülálló férfi vagy A király beszéde mégiscsak érettebb színészi játékot követeltek meg Firthtől.

Utóbbi életrajzi drámáért 51 évesen Oscar- és Golden Globe díj is járt. A drámákban remekül alakító Colin az akciófilmek terén is megmérette magát az elmúlt években, a Kingsman-filmekben új oldaláról mutatkozott be.

Richard Gere

Míg a briteknél Colin vette le a lábukról a hölgyeket, addig Amerikában Richard Gere volt az ügyeletes hősszerelmes, aki egy szintén klasszikus filmmel, a Micsoda Nő!-vel lett hirtelen mindenki férfiideálja.

Hiszik vagy sem, az 1990-es mozi idején a színész már betöltötte a negyvenet, így rá többszörösen is igaz, hogy korral jött a siker.

A romantikus sztori aztán nem várt sikert hozott, így Richardnak megadatott az, ami nem sokaknak a filmes szakmában. Ő ezután bármit elvállalhatott, renoméját nem tudta elrontani egy mellényúlás sem. A sztár aztán 51 évesen dalra fakadt, tánccipőt húzott és a Chicagóért Golden Globe-ot nyert, majd két évre rá Jennifer Lopezt is megtáncoltatta. Azóta Gere teljesen megőszült, a filmjei sem robbantanak már kasszát, de máig őt tartja mindenki a világ egyik legjóvágásúbb színészének.

Matthew McConaughey

A Hogyan veszítsünk el egy pasit? sztárja mindenki szívébe hamar belopta magát, hiszen szőke, göndör fürjei és hibátlan hasizma hamar megbabonázta a nőket. A csöpögős romantikus vígjátékok kedvenc karaktere volt ő a 2000-es évek elején, aztán történt valami, egészen pontosan csont sovánnyá koplalta magát a Mielőtt meghaltam című drámáért, ami egy csapásra meghozta neki az Oscárt és a Golden Globe-ot.

A hősszerelmes karakterét ezután teljesen félretette a színész, így már olyan komoly filmekben kapott szerepet,

mint a Wall Street farkasa, a Törvény nevében sorozat, az úriemberek vagy Christofer Nolan Csillagok közöttje, ami az utóbbi évek egyik legjobb sci-fije volt.

Daniel Craig

Az 1968-as születésű angol színész, sokáig csak a tengerkék szemű pasi volt Angelina Jolie mellett a Tomb Raiderben, aztán Steven Spielberg nekiadta a München című film (2005) egyik kulcsszerepét. Craig ezzel bekerült a nagy nevek közé, pedig karrierjét 1992-ben kezdte.

De a legtöbben mégis csak James Bondként ismerik őt, hiszen 2006-ban benne született újjá a 007-es ügynök.

Mikor Daniel megkapta a főszerepet, senki nem gondolta, hogy méltó utóda lehet, Roger Moore-nak vagy Sean Connerynek. Ezt meghazudtolva a brit Times szerint, Craig még az elődeinél is hitelesebb duplanullás ügynök lett. Az pedig mit sem számít, hogy ő minden idők eddigi legalacsonyabb Bondja, a világ legszexibb férfiai közt tartják számon. A kor és a filmes sikererek kollégáival ellentétben, neki nem hoztak neves filmes díjakat, viszont titkos ügynökként legendás marad a neve, ami nem kis szó. Bár a királynő ügynökeként visszavonult, újabban a Törtbe ejtve nyomozójaként hódított, melynek folytatása, a Tőrbe ejtve: Az üveghagyma november 23-án debütál a Netflixen.