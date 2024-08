Fókuszban az opera a Zeneszüret fesztiválon + videó

A Kodály Központ, a Pécsi Bazilika és a Széchenyi tér lesz a nagy élményt jelentő koncertek helyszíne, de a Zeneszüret fesztiválon a dallamok elhagyják ezeket a hagyományos tereket és megszólalnak a buszpályaudvaron, az Árkádban, a piacon, az éttermekben, a gyógyszertárban, az állatkertben és persze az utcákon és tereken. Szerda délutántól vasárnap estig szinte lehetetlen lesz úgy jönni-menni a városban, hogy ne találkoznánk valahol zenével.

Nagy élményt jelentő koncertek a Zeneszüret fesztiválon. Fotó: Szirtes Edina

Zeneszüret az utcákon, tereken

A Széchenyi téri LED-falon, a Térmoziban az előző évi fesztiválok koncertjeiből mazsoláznak. A Kodály Központba költözik a Magyar Állami Operaház, az ő produkciójukban jön el Róma, ugyanis Puccini egyik legszívbemarkolóbb operáját hozzák el, az 1800-ban, Rómában játszódó Toscát.

A méltán ismert operát napjaink egyik leghíresebb tenorja, José Cura fellépése koronázza meg, hiszen ő alakítja az opera férfi főhősét. A nagy érdeklődésre tekintettel a Toscát kétszer is eljátsszuk, amihez a jelmezeket maga José Cura válogatta

– emelte ki Szamosi Szabolcs, a rendező Filharmónia Magyarország ügyvezetője.

Váratlan helyeken is zenét hallgathatunk. Fotó: Szirtes Edina

Pécsre érkezik a Concerto Budapest is, akik bár szimfonikus koncerttel készülnek, mégis csatlakoznak az idei Zeneszüret fesztivál tematikájához, az operához.

Előadásukban Bizet Carmenjének legismertebb dallamai szólalnak meg, majd két olyan Csajkovszkij-művet adnak elő, a Rómeó és Júliát, illetve a b-moll zongoraversenyt, amelyek filmzeneként is megállnák a helyüket a szervezők szerint.

A koncertsorozat zárása egyúttal az Angster-bérlet nyitánya is, hiszen a bazilika orgonistája, Kovács Szilárd Ferenc és az Anima Musicae Kamarazenekar tölti be zenével a székesegyház patinás terét.

Akik az olasz opera mellől az olasz gasztronómiát hiányolnák, nekik egy exkluzív operavacsorát ajánlanak. A fiatalokhoz az Est Caféban DJ által erősen újragondolt, átmixelt operadallamok szólnak, sőt lesz éjszakai fürdőzés is a harkányi strandon, ahol szintén DJ kíséri a hangulatos esti fürdőzést. Szombaton családi nap várja a gyerekeket és családosokat, először lesz Pécsett olyan Meseerdő, ahol a volt vidámparkban a mesék mellett a hangszerek is szóhoz jutnak majd. Zenélni fog az állatkert is vasárnap, és izgalmas koncertek lesznek városszerte.