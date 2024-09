Megtartották a XVIII. Ars Sacra Fesztivál megnyitóját

A vidéki helyszínek közül idén is kiemelkedik Miskolc, ahol a II. Miskolci Ars Sacra fesztiválon több mint negyven összművészeti programot rendeznek meg. Vácott több felekezet készül érdekes kiállításokkal, koncertekkel, előadásokkal. Esztergomban építészeti konferencia is színesíti a kínálatot, illetve Mosonmagyaróváron és Pécsett is közel tíz program várja az érdeklődőket.