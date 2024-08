Hitből született művészeti alkotások a XVIII. Ars Sacra fesztiválon

A XVIII. Ars Sacra fesztivál fővédnökei Nagy Zsuzsanna asszony, a köztársasági elnök felesége, valamint Erdő Péter bíboros, esztergom-budapesti érsek. A kezdeményezéshez a kezdetektől fogva számos település, felekezet, intézmény, művész csatlakozott országhatáron innen és túl. A rendezvény sajtótájékoztatóján Dragonits Márta köszöntötte a megjelenteket. Elmondta, hogy a fesztiválon hitből született művészeti alkotások lesznek a fókuszban. Felhívta a figyelmet a fesztivál idei mottójára: „Az igazság békét terem” (Iz 32,17). Újdonságként emelte ki az Esztergomban szeptember 17-én megrendezendő tudományos konferenciát, amelyen Rudnay Sándor esztergomi érsek, magyarországi prímásra emlékeznek.

Bogányi Gergely és családja lesz az Ars Sacra fesztivál nyitókoncertjének vendége. Fotó: Facebook

Színes programok az Ars Sacra fesztiválon

Toroczkay Ilona a kiemelt programokat ismertette, ezek a fesztivál honlapján is megtalálhatók. Beszélt a szakrális művészetről, melynek segítségével Isten közelébe juthatunk. Idén először nyitókoncertet is tartanak szeptember 14-én, amelyen Bogányi Gergely és családtagjai lépnek fel.

Kolek Ildikó hangsúlyozta, hogy a fesztivál a szépséget, a jóságot és az igazságot próbálja megmutatni.

Említette az Ars Sacra fesztivál egyik kiemelt programját is, Maria B. Raunio, a Finnországban született, Magyarországon élő festőművész kiállítását. Az alkotó egyéni, különös vagy inkább különleges képi világát saját külső és belső utazásaiból, személyes élményeiből merítve, ösztönös hajtó- és formálóerők által hozza létre.

A fesztivál a nyitott templomok napjával indul, melynek keretében a templomok művészeti programokkal és zarándoklatokkal várják az útkeresőket, a megerősödésre vágyókat, és a mindenki számára aktuális kérdéskörre keresik a választ: Hol van Isten életünk különböző területein?

Idén kiemelt szerepet kap Budapesten hat templom: a Pasaréti és Pesti ferences templomok, a Budai Szent Imre-templom, a Belvárosi Szent Anna-templom, az Egyetemi Kisboldogasszony-templom és a Belvárosi Nagyboldogasszony Főplébánia-templom.

A fesztivál színes programjai nemcsak művészeti gyöngyszemeket kínálnak, hanem örökérvényű igazságokat és üzeneteket is közvetítenek az érdeklődők számára. Ezeket az üzeneteket művészek közvetítik az Ars Sacra látogatóinak, többek között Petrás Mária, Bogányi Gergely, Klukon Edit és Ránki Dezső, a Korossy Vonósnégyes, Csalog Benedek, a Szent Efrém Férfikar, Virágh András Gábor, Berecz András, a Jazzation vagy a Gemma Énekegyüttes .

A vidéki helyszínek közül idén is kiemelkedik Miskolc, ahol a II. Miskolci Ars Sacra fesztivál keretében több mint negyven összművészeti programot rendeznek meg. Számos programot szerveznek Vácott, ahol több felekezet készül érdekes kiállításokkal, koncertekkel, előadásokkal. Esztergomban építészeti konferencia is színesíti a kínálatot, illetve Mosonmagyaróváron és Pécsett is közel tíz program várja az érdeklődőket.

Az országhatárokat átlépve idén is lesznek programok Kolozsváron, Nagyváradon, Alsódobokon, Naszvadon, Somorján, valamint Bécsben. A határon túli programok közül kiemelkedik a Nagyszebeni Ars Sacra fesztivál, ahol a városban lévő felekezetek csatlakozásával különleges programokkal készülnek.

A fesztivál részeként harmadik alkalommal rendezik meg a Keresztkoncertek című ökumenikus koncertsorozatot.

A 2018-ban alakult, számos díjjal büszkélkedő Korossy vonósnégyes a Budapest-Belvárosi Nagyboldogasszony Főplébánia-templomban, a Szent Athanáz kórus, a Liszt-díjas Bubnó Tamás vezetésével a Deák téri evangélikus templomban, a Tutti Cantabile Énekegyüttes a Budapesti Istenszülő Oltalma görögkatolikus templomban, a barokk zenét játszó Capella Esterházy kamaraegyüttes pedig a Kálvin téri református templomban lép fel.