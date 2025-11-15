NKFHNemzetgazdasági Minisztériumfogyasztóvédelem

Árgus szemekkel figyel a hatóság jövőre is – az árréscsökkentés és az árfigyelő sem kerüli el a tekintetét

A hatóságnak nem a bírságolás az elsődleges célja, azért dolgoznak, hogy a jogkövető magatartás elérésével a fogyasztói jogok még hatékonyabban érvényesüljenek. Ám ha a vizsgálatok súlyos vagy ismételt jogszabálysértésre derítenek fényt, akkor az NKFH haladéktalanul meghozza a szükséges intézkedéseket.

Magyar Nemzet
2025. 11. 15. 14:59
Több vendéglátóhely működését ideiglenesen felfüggesztette a hatóság Forrás: NKFH
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) és a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) sajtótájékoztatón mutatta be az NKFH 2026. évi ellenőrzési és vizsgálati programját (EVP). A bejelentett 73 vizsgálati terület egyaránt magában foglalja a szolgáltatás-ellenőrzési, a kereskedelmi, a termékbiztonsági, a laboratóriumi és az élelmiszer-biztonsági vizsgálatokat.

vizsgálat
A játszótereken is folytatott már le vizsgálatot az NKFH / Fotó: NKFH

A legkülönbözőbb vizsgálatokra számíthatnak a szolgáltatók jövőre

Míg az idei vizsgálati program 39, addig a jövő évi EVP már összesen 73 vizsgálati területet tartalmaz, amelyből 16 kormányzati szempontból kiemelt ellenőrzés, 27 alapvizsgálat, továbbá 17 szezonális és 13 innovatív vizsgálat.

A 73 vizsgálati terület egyaránt magában foglalja 

  • a szolgáltatás-ellenőrzési, 
  • a kereskedelmi, 
  • a termékbiztonsági, 
  • a laboratóriumi és 
  • az élelmiszer-biztonsági 

vizsgálatokat. 

Merőben új területeket is tanulmányoz a hatóság

Az EVP-ben többek között olyan újdonságok is szerepelnek, mint az ingatlanközvetítők hirdetési gyakorlatának és a nyugdíjasházak ÁSZF-jének ellenőrzése, az elektromos háztartási berendezések készenléti fogyasztásának vagy éppen az iskolakezdés idején alkalmazott akciós árfeltüntetésnek a vizsgálata. De kiemelten ellenőrzi a hatóság jövőre is az árréscsökkentés és az árfigyelő rendszer szabályainak betartását, és továbbra is fokozottan vizsgálja a legnépszerűbb élelmiszereket és vendéglátóhelyeket élelmiszer-biztonsági és higiéniai szempontból.

Az NKFH elnöke, Német-Weingartner Lilla a sajtótájékoztatón elmondta, hogy „soha ilyen széles körű fogyasztóvédelmi és élelmiszer-biztonsági ellenőrzési program nem került megalkotásra korábban. A 73 vizsgálati terület tartalmazza mindazon előírás ellenőrzését, amelyek fogyasztó és vállalkozás közötti relációban felmerülhetnek. Szavai szerint a hatóságnak ugyanakkor nem a bírságolás az elsődleges célja, azért dolgoznak, hogy a jogkövető magatartás elérésével a fogyasztói jogok még hatékonyabban érvényesüljenek. Súlyos vagy ismételt jogszabálysértés esetén természetesen haladéktalanul meghozzuk a szükséges intézkedéseket” – szögezte le az NKFH elnöke.

Az NGM, az NKFH és a szakmai irányítása alatt álló kormányhivatalok a 2026-os évben is elkötelezettek a fogyasztói jogok védelme mellett, ezért határozottan fellépnek azok megsértése esetén.

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Deme Katalin
idezojelekroma

Nem kirekesztés a helyi önazonosság védelme

Deme Katalin avatarja

A „cigánytörvény” kapcsán indított pert ugyanazok a háttérerők szervezik, amelyek az EU migrációs politikáját irányítják.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.