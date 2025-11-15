Árgus szemekkel figyel a hatóság jövőre is – az árréscsökkentés és az árfigyelő sem kerüli el a tekintetét

A Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) és a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) sajtótájékoztatón mutatta be az NKFH 2026. évi ellenőrzési és vizsgálati programját (EVP). A bejelentett 73 vizsgálati terület egyaránt magában foglalja a szolgáltatás-ellenőrzési, a kereskedelmi, a termékbiztonsági, a laboratóriumi és az élelmiszer-biztonsági vizsgálatokat.

A játszótereken is folytatott már le vizsgálatot az NKFH / Fotó: NKFH

A legkülönbözőbb vizsgálatokra számíthatnak a szolgáltatók jövőre

Míg az idei vizsgálati program 39, addig a jövő évi EVP már összesen 73 vizsgálati területet tartalmaz, amelyből 16 kormányzati szempontból kiemelt ellenőrzés, 27 alapvizsgálat, továbbá 17 szezonális és 13 innovatív vizsgálat.

A 73 vizsgálati terület egyaránt magában foglalja

a szolgáltatás-ellenőrzési,

a kereskedelmi,

a termékbiztonsági,

a laboratóriumi és

az élelmiszer-biztonsági

vizsgálatokat.

Merőben új területeket is tanulmányoz a hatóság

Az EVP-ben többek között olyan újdonságok is szerepelnek, mint az ingatlanközvetítők hirdetési gyakorlatának és a nyugdíjasházak ÁSZF-jének ellenőrzése, az elektromos háztartási berendezések készenléti fogyasztásának vagy éppen az iskolakezdés idején alkalmazott akciós árfeltüntetésnek a vizsgálata. De kiemelten ellenőrzi a hatóság jövőre is az árréscsökkentés és az árfigyelő rendszer szabályainak betartását, és továbbra is fokozottan vizsgálja a legnépszerűbb élelmiszereket és vendéglátóhelyeket élelmiszer-biztonsági és higiéniai szempontból.

Az NKFH elnöke, Német-Weingartner Lilla a sajtótájékoztatón elmondta, hogy „soha ilyen széles körű fogyasztóvédelmi és élelmiszer-biztonsági ellenőrzési program nem került megalkotásra korábban. A 73 vizsgálati terület tartalmazza mindazon előírás ellenőrzését, amelyek fogyasztó és vállalkozás közötti relációban felmerülhetnek. Szavai szerint a hatóságnak ugyanakkor nem a bírságolás az elsődleges célja, azért dolgoznak, hogy a jogkövető magatartás elérésével a fogyasztói jogok még hatékonyabban érvényesüljenek. Súlyos vagy ismételt jogszabálysértés esetén természetesen haladéktalanul meghozzuk a szükséges intézkedéseket” – szögezte le az NKFH elnöke.