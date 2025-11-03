fogyasztóvédelemellenőrzésvendéglátás

Megelégelte a sok szabálytalanságot a fogyasztóvédelem, országos razzián ellenőrzik a gyrosbüféket

A közelmúltban számos gyrost árusító étteremben és büfében szabálytalanságokra bukkantak az ellenőrök, így most országos razzián vizsgálja a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH), betartják-e a vonatkozó előírásokat ezeken a típusú vendéglátóhelyeken. Az NKFH szakemberei figyelik, hogy a gyrosbüfék megfelelnek-e a higiéniai, élelmiszer-biztonsági és munkavédelmi szabályoknak, és szükség esetén fellépnek az ezeket megszegőkkel szemben.

Magyar Nemzet
2025. 11. 03. 9:59
gyros
illusztráció Forrás: MW
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az utóbbi időben több probléma is felmerült a gyros készítésével és árusításával kapcsolatban, ezért a gyrososok most fokozott hatósági figyelmet kapnak. Az NKFH és a kormányhivatalok ellenőrzéseiből ugyanis kiderült, hogy több esetben megszakadt a hűtési lánc, nem tudták megfelelően igazolni a hús eredetét, vagy gondok voltak a konyhák tisztaságával. Az eddig lefolytatott hatósági ellenőrzések közel 70 százalékánál találtak kifogásolni valót az ellenőrök, négy gyrosbüfé működését fel is függesztették.

gyros, gyrosbüfé, gyrosos
Átfogó razzia keretében ellenőrzik a fogyasztóvédők a gyrosbüféket (Fotó: NKFH)

Az NKFH ezért országos ellenőrzést rendelt el, hogy kiderüljön, a gyrost árusító vendéglátóegységek megfelelnek-e az élelmiszer-biztonsági és higiéniai előírásoknak. Az NKFH és a szakmai irányítása alatt álló kormányhivatalok kiemelten figyelik az alapanyagok eredetét és nyomonkövethetőségét, a tárolási és hőkezelési hőmérsékletek betartását, valamint a konyhai folyamatokat, mint például a hús pácolását és nyársra húzását.

A vizsgálatok emellett érintik a dolgozók személyi higiéniáját, a munkaterületek tisztaságát, a fogyasztók allergénekről való tájékoztatását, valamint hogy a vendéglátók megtettek-e minden szükséges hatósági bejelentést.

Az NKFH és a kormányhivatalok határozottan fellépnek minden szabálytalanság esetén, ugyanis a fogyasztók egészsége és jogai a legfontosabbak, azok nem sérülhetnek – zárul a hatóság közleménye.

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelektransz

Amikor minden pofon jó helyre megy!

Bayer Zsolt avatarja

Lapunk publicistájának legújabb blogbejegyzése.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.