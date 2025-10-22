Degeszre hizlalják pénztárcáikat az élelmiszer-hamisítók: egy liter olajon kétezer forintot is kaszálhatnak

Meglepő eseteket tártak fel az extra szűznek nevezett olívaolajokkal kapcsolatban: gyakran napraforgóolajat tartalmaznak, a prémiumként árult termékek pedig sokszor hitványabb minőségűek. Mindezt a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) ellenőrzései mutatták ki.

A vizsgált termékekben a kakaóvaj jelentős részét kókuszolajjal helyettesítették. Fotó: Shutterstock

De biztosak lehetünk benne, hogy nemcsak az olajjal trükköznek:

potencianövelők és étrend-kiegészítők tartalmazhatnak vényköteles gyógyszereket, miközben természetes összetevőként hirdetik őket – komoly egészségügyi kockázatot okozva.

A kakaópor sem mindig az, aminek látszik:

a vizsgált termékekben a kakaóvaj jelentős részét kókuszolajjal helyettesítették, a fűszereknél pedig az oregánó akár 70–85 százalékban olajfalevelet tartalmazott.

Az NKFH laboratóriumi vizsgálatokkal és célzott ellenőrzésekkel igyekszik megvédeni a vásárlókat, és az iRASFF uniós gyorsriasztási rendszer segítségével a veszélyes termékek gyorsan eltávolíthatók a polcokról.

A hatóság üzenete világos:

A valódi érték nemcsak az ízben, hanem a tisztességben is rejlik.

Olíva helyett napraforgó: így képződik a galád extraprofit A legolcsóbb extra szűz olívaolaj ára literenként háromezer forint körül mozog, míg a legolcsóbb napraforgóolaj mindössze hét-nyolcszáz forintba kerül. Nem nehéz kiszámolni: egy ilyen kutyulásból könnyen komoly haszon születhet.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Ladóczki Balázs)