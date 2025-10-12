gazdaságNagy Mártonfogyasztóvédelem

Ebben az uniós rangsorban is élmezőnybe került hazánk

Magyarországon európai összevetésben is kiemelkedő a fogyasztói bizalom szintje.

Magyar Nemzet
2025. 10. 12. 12:54
Magyarország élmezőnyben a fogyasztói bizalom terén Forrás: Shutterstcok
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Hazánkban európai összevetésben is kiemelkedő a fogyasztói bizalom szintje. Az Európai Bizottság által publikált, a fogyasztói körülményeket felmérő kérdőíves kutatás (Consumer Conditions Survey) alapján 2024-ben tízből nyolc magyar (81,8 százalék) szerint a kereskedők és szolgáltatók jogszerűen járnak el a vásárlóikkal szemben – írta a közösségi oldalán Nagy Márton. A nemzetgazdasági miniszter jelezte: a hazai eredmény uniószerte a negyedik legmagasabb arány, csupán az osztrák (87,7 százalék), észt (84,3 százalék) és szlovák (82,2 százalék) fogyasztók vélekednek pozitívabban a kereskedői gyakorlatokról. A rangsor másik végén a görög (44 százalék) és a ciprusi (47,4 százalék) fogyasztók állnak, ők bíznak a legkevésbé a kereskedők és szolgáltatók jogkövetésében az EU tagországai közt. Az uniós átlag hetven százalék.

Elkötelezettek vagyunk a magyar fogyasztók érdekvédelme iránt, kiemelt prioritásunk a fogysztóvédelem!

Nagy Márton szerint ennek sikerét jól reprezentálja, hogy az Európai Bizottság felmérése alapján a magyar fogyasztók kétharmada (68,6 százaléka) szerint a hazai fogyasztóvédelmi hatóságok eredményesen képviselik az érdekeiket és védik a fogyasztói jogokat, miközben ez az arány az EU egészében érdemben alacsonyabb, 60,5 százalék. Ez is hozzájárult ahhoz, hogy az uniós átlagot (67,9 százalék) meghaladó arányban voltak azok a fogyasztók (72,6 százalék), akik biztonságosnak ítélték a termékkínálatot. 
A miniszer szólt arról is, hogy a kereskedelem digitalizációjával már a magyarok háromnegyede vásárol online (76,8 százalék), így kiemelt fogyasztóvédelmi céllá vált az internetes pénzügyi csalások elleni védelem és megelőzés is. Ebben az Magyar Nemzeti Bank is partnere a kormányzatnak: a jegybank egy öt  pontból álló stratégia mentén lép fel a kiberbiztonság érdekében, valamint a bankokat is fokozottabb felelősségvállalásra kötelezi.

Forrás: Facebook/Nagy Márton

A magyar kormány szerint kiemelt nemzeti érdek, hogy a fogyasztók biztonságban érezzék magukat a mindennapi vásárlásaik során, legyen szó hagyományos üzletekről vagy az online tér kínálta lehetőségekről. A fogyasztói bizalom erősödése nem pusztán statisztikai adat, hanem annak bizonyítéka, hogy a magyar emberek érzik: az állam valóban mellettük áll, és megvédi őket a tisztességtelen piaci magatartásokkal szemben – tette hozzá Nagy Márton.
 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Felhévizy Félix
idezojelekFelhévizy

Orbán meghódította New Yorkot: vacsorameghívást ért a miniszterelnök hazafias politikája

Felhévizy Félix avatarja

Szívmelengető tapasztalat, jó magyarnak lenni.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.