Ebben az uniós rangsorban is élmezőnybe került hazánk

Hazánkban európai összevetésben is kiemelkedő a fogyasztói bizalom szintje. Az Európai Bizottság által publikált, a fogyasztói körülményeket felmérő kérdőíves kutatás (Consumer Conditions Survey) alapján 2024-ben tízből nyolc magyar (81,8 százalék) szerint a kereskedők és szolgáltatók jogszerűen járnak el a vásárlóikkal szemben – írta a közösségi oldalán Nagy Márton. A nemzetgazdasági miniszter jelezte: a hazai eredmény uniószerte a negyedik legmagasabb arány, csupán az osztrák (87,7 százalék), észt (84,3 százalék) és szlovák (82,2 százalék) fogyasztók vélekednek pozitívabban a kereskedői gyakorlatokról. A rangsor másik végén a görög (44 százalék) és a ciprusi (47,4 százalék) fogyasztók állnak, ők bíznak a legkevésbé a kereskedők és szolgáltatók jogkövetésében az EU tagországai közt. Az uniós átlag hetven százalék.

Elkötelezettek vagyunk a magyar fogyasztók érdekvédelme iránt, kiemelt prioritásunk a fogysztóvédelem!

Nagy Márton szerint ennek sikerét jól reprezentálja, hogy az Európai Bizottság felmérése alapján a magyar fogyasztók kétharmada (68,6 százaléka) szerint a hazai fogyasztóvédelmi hatóságok eredményesen képviselik az érdekeiket és védik a fogyasztói jogokat, miközben ez az arány az EU egészében érdemben alacsonyabb, 60,5 százalék. Ez is hozzájárult ahhoz, hogy az uniós átlagot (67,9 százalék) meghaladó arányban voltak azok a fogyasztók (72,6 százalék), akik biztonságosnak ítélték a termékkínálatot.

A miniszer szólt arról is, hogy a kereskedelem digitalizációjával már a magyarok háromnegyede vásárol online (76,8 százalék), így kiemelt fogyasztóvédelmi céllá vált az internetes pénzügyi csalások elleni védelem és megelőzés is. Ebben az Magyar Nemzeti Bank is partnere a kormányzatnak: a jegybank egy öt pontból álló stratégia mentén lép fel a kiberbiztonság érdekében, valamint a bankokat is fokozottabb felelősségvállalásra kötelezi.

Forrás: Facebook/Nagy Márton

A magyar kormány szerint kiemelt nemzeti érdek, hogy a fogyasztók biztonságban érezzék magukat a mindennapi vásárlásaik során, legyen szó hagyományos üzletekről vagy az online tér kínálta lehetőségekről. A fogyasztói bizalom erősödése nem pusztán statisztikai adat, hanem annak bizonyítéka, hogy a magyar emberek érzik: az állam valóban mellettük áll, és megvédi őket a tisztességtelen piaci magatartásokkal szemben – tette hozzá Nagy Márton.

