McDonald's-leállás: durva szünetekre kell számítani az ünnepek alatt, érdemes felkészülni

Ünnepi üzemszünetet hirdetett a népszerű hazai gyorsétterem-hálózat. A McDonald's döntése értelmében az éttermek döntő többsége december 24-én és 25-én nem fogad vendégeket. Az intézkedés célja, hogy a feszített tempójú év végi időszakban biztosítsák a munkavállalók pihenését. A leállás alól csupán néhány bevásárlóközpontban, illetve vidéken működő egység képez kivételt a fennálló szerződéses kötelezettségek miatt.

Magyar Nemzet
2025. 12. 15. 14:42
Ünnepi üzemszünetet hirdetett a népszerű hazai gyorsétterem hálózat Fotó: Ken Wolter Forrás: Shutterstock
A hazai McDonald’s idén is folytatja a korábbi években bevezetett gyakorlatot. A cégvezetés kiemelt szempontként kezeli, hogy a munkatársaik számára is biztosított legyen az ünnepi feltöltődés lehetősége. A vendéglátásban dolgozókra különösen nagy teher hárul az év végén, ezért a vállalat saját üzemeltetésű éttermeinek mindegyike zárva tart szenteste és karácsony első napján. A kezdeményezéshez a McDonald's franchise-partnereinek többsége is csatlakozott, így az országos lefedettségű hálózat jelentős része szünetelteti a kiszolgálást ezeken a napokon.

Több napon keresztül zárva tart a McDonald's. A kép illusztráció. / Fotó: Sorbis / Shutterstock
Több napon keresztül zárva tart a McDonald's. A kép illusztráció. / Fotó: Sorbis / Shutterstock

Azért néhány McDonald’s nyitva lesz

A több mint százhúsz éttermet számláló rendszerben akadnak azonban kivételek. 

Budapesten az Aréna Mallban és az Allee-ban működő egységek december 24-én nyitva tartanak. Ennek oka a bevásárlóközpontokkal kötött szerződésekben rögzített kötelezettség, amely nem teszi lehetővé a teljes bezárást. December 25-én a helyzet némileg változik, ezen a napon kizárólag a debreceni éttermek üzemelnek majd.

A döntés hátterében a munkavállalói jólét és a szolgáltatás minőségének fenntartása áll. Horváth Andrea, a hálózatot üzemeltető Progress Étteremhálózat Kft. HR-igazgatója rámutatott: a mindennapos magas színvonalú munkavégzéshez elengedhetetlen a dolgozók kiegyensúlyozottsága.

Számunkra természetes, hogy éttermeinkben minden nap magas színvonalon szolgáljuk ki vendégeinket – ehhez azonban az is kell, hogy munkatársaink kiegyensúlyozottak legyenek, és megélhessék azokat a közös ünnepi pillanatokat, amelyek mindannyiunk számára fontosak

– fogalmazott Horváth Andrea.

A kétnapos leállás lehetőséget teremt arra, hogy a dolgozók is kipihenhessék magukat az év egyik legfontosabb időszakában.

