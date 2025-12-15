Garázdasággal gyanúsították meg a tapolcai polgármestert

Garázdaság gyanújával már ki is hallgatták az Egységben Tapolczáért Egyesület elnevezésű ellenzéki összefogás által támogatott Dobó Zoltánt a rendőrségen – tudta meg a Magyar Nemzet.

Az Index írta meg elsőként, miszerint Dobó Zoltán polgármester egy hajléktalan embert bántalmazhatott, ráadásul az sem kizárt, hogy mindez ittas állapotban történt. A lap kérdéseire a Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság hétfőn délelőtt megerősítette, hogy valóban nyomozás zajlik a polgármester ellen.

A rendőrség tájékoztatása szerint a Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság nyomozást folytat garázdaság vétség elkövetésének gyanúja miatt – nyilatkoztak az ügyben, azonban további részleteket nem osztottak meg arra hivatkozva, hogy az eljárás jelenleg is zajlik.

A hatóság ennél többet nem mondott, de úgy tudjuk, az ügy vizsgálati szakban van, azaz gyanúsítottként hallgatták ki a polgármestert.